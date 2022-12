Capcom: Ankündigungen auf den The Game Awards 2022 angedeutet?

In dieser Woche findet mit den The Game Awards 2022 das letzte große Event des Videospieljahres 2022 statt. Laut Produzent und Moderator Geoff Keighley dürfen wir uns in diesem Jahr auf 30 bis 40 Ankündigungen beziehungsweise Präsentationen freuen.

Könnte sich auch der japanische Publisher Capcom unter den Studios befinden, die die The Game Awards 2022 für eine oder gar mehrere Ankündigungen nutzen? Selbst ins Gespräch brachte sich Capcom durch einen frisch abgesetzten Tweet der nordamerikanischen Niederlassung, in der die Spieler und Spielerinnen dazu aufgerufen werden, sich die The Game Awards 2022 nicht entgehen zu lassen.

„Wir freuen uns darauf, diesen Donnerstag die The Game Awards mit all den unglaublichen Ankündigungen und Auszeichnungen zu sehen! Unbedingt einschalten“, so Capcom.

Mega Man? Oder der Releasetermin zu Street Fighter 6?

Da sich Capcom nicht näher in die Karten schauen ließ, bleibt abzuwarten, ob das Unternehmen in der Tat auf den The Game Awards 2022 zugegen ist. Dies hält die Community jedoch nicht davon ab, über mögliche Ankündigungen des japanischen Unternehmens zu spekulieren. Zum einen wird vermutet, dass Capcom auf den The Game Awards 2022 den finalen Releasetermin des 2023 erscheinenden Fighting-Titels „Street Fighter 6“ enthüllen könnte.

Auch über die Ankündigung eines neuen „Mega Man“-Titels oder die Präsentation der neuen Science-Fiction-Marke „Pragmata“, um die es in den letzten Monaten recht still wurde, wird spekuliert. Bereits in Kürze wissen wir unter Umständen mehr. So starten die The Game Awards 2022 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 1:30 Uhr deutscher Zeit.

Über welche Ankündigungen von Capcom würdet ihr euch freuen? Verratet es uns in den Kommentaren.

We’re excited to watch #TheGameAwards this Thursday for all the incredible announcements and awards! Make sure to tune in! 🏆 https://t.co/B4qtIlbMqs pic.twitter.com/EchC6LHAGG — Capcom USA (@CapcomUSA_) December 6, 2022

