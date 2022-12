The Game Awards 2022: Laut Keighley mit weniger großen Spielen als in den Vorjahren

In dieser Woche finden die The Game Awards 2022 statt, auf denen laut Geoff Keighley neue Inhalte zu 30 bis 40 Spielen gezeigt werden. Zudem räumte der Moderator und Produzent ein, dass 2022 weniger "große Titel" präsentiert werden, als es in den Vorjahren der Fall war.

Mit den The Game Awards 2022 findet in dieser Woche das letzte große Event des Videospieljahres 2022 statt, auf dem nicht nur die besten Spiele des Jahres gekürt werden.

Im „The Game Awards – Behind the Scenes“-Podcast ging Produzent und Moderator Geoff Keighley noch einmal auf den diesjährigen Ableger der The Game Awards und korrigierte zum einen die Anzahl der Titel, die in diesem Jahr vorgestellt werden sollen. Nachdem bisher von mehr als 50 Präsentationen die Rede war, spricht Keighley mittlerweile von 30 bis 40 Spielen, zu denen neue Inhalte gezeigt werden.

Darunter mehrere Neuankündigungen, deren Vorstellung sowohl in Form von CGI-Trailern als auch mit Gameplay-Videos über die Bühne gehen.

Keighley vom Event überzeugt

Auch wenn wir uns im Rahmen der The Game Awards 2022 darauf einstellen sollten, dass weniger große Spiele als in den Vorjahren präsentiert werden, ist Keighley laut eigenen Angaben auch vom diesjährigen Event überzeugt und stellt uns eine spannende Show in Aussicht. Aufgrund des Community-Feedbacks entschlossen sich die Macher 2022 dazu, die Laufzeit der Veranstaltung ein wenig zu reduzieren und auf eine insgesamt knackigere Erfahrung zu setzen.

„Ich bin ziemlich aufgeregt. Dieses Jahr fühlt sich gut an“, ergänzte Keighley. „Wir haben Tausende von Fans zurück bei uns, eine wirklich starke Aufstellung von Ankündigungen und Inhalten und insgesamt eine gute Show. Also ich bin sehr aufgeregt. Wenn alles hält und wir einige Überraschungen für uns bereithalten können, wird es eine SEHR lustige Nacht! Ich habe mich schon lange nicht mehr so gut bei einer Show gefühlt.“

Die The Game Awards 2022 starten am 9. Dezember 2022 um 1:30 Uhr unserer Zeit.

