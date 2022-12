The Game Awards: Der aktuelle Status zu Tekken 8, Mortal Kombat 12 und Injustice 3

Ende der kommenden Woche blickt die gesamte Videospielbranche einmal mehr nach Los Angeles. Produzent und Moderator Geoff Keighley liefert uns mit The Game Awards das letzte große Event des Jahres. Neben der Auszeichnung der besten Spiele des Jahres werden einmal mehr zahlreiche Weltpremieren und Ankündigungen im Mittelpunkt stehen.

Nun sind einige weitere Informationen zu potentiellen Ankündigungen aufgetaucht, die wir euch nicht vorenthalten möchten.

Den Anfang macht Bandai Namco Entertainment mit dem kommenden Kampfspiel „Tekken 8“. Nachdem vor wenigen Tagen bereits Hinweise auf eine potentielle Vorstellung bei den Game Awards hindeuteten, haben die Verantwortlichen eben dies offiziell bestätigt.

Dementsprechend kann man bei der Preisverleihung mit einem neuen Trailer zu „Tekken 8“ rechnen, nachdem der Titel letzten September erstmals im Rahmen einer State of Play zu sehen war. Dabei konnte man bereits einen grafischen Sprung erkennen.

Es ist jedoch noch nicht bekannt, ob wir einen ersten Gameplay-Trailer oder gar einen groben Erscheinungszeitraum präsentiert bekommen werden. Schließlich könnte es sein, dass „Tekken 8“ bereits im nächsten Jahr auf den Markt kommt.

Des Weiteren hat sich auch Ed Boon, der Chef der NetherRealm Studios, zu einer möglichen Enthüllung auf den Game Awards zu Wort gemeldet. Schließlich sind mal wieder „Mortal Kombat“ sowie „Injustice“ in der Gerüchteküche aufgetaucht. Doch während Bandai Namco „Tekken 8“ bestätigte, hat Boon der Show eine Absage erteilt.

Laut einem Tweet sei man aktuell noch nicht bereit, das nächste Spiel der NetherRealm Studios vorzustellen. Dementsprechend wird man die überraschende Ankündigung von „Mortal Kombat 11“, die bei den Game Awards 2018 erfolgte, nicht nachstellen.

Man möchte sich aktuell dem 30. Jubiläum der „Mortal Kombat“-Reihe widmen, ehe man ein neues Spiel enthüllt.

4 years ago at the Game Awards we managed to pull off a surprise announcement of MK11, which turned out great.

Perhaps too great, as many assumed we’d repeat that trick for our next game.

Thank you for the anticipation, but we’re not ready to announce the next NRS game yet.🙏 pic.twitter.com/QMXsuEPchR

— Ed Boon (@noobde) December 2, 2022