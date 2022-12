The Game Awards 2022: Genshin Impact und Sonic Frontiers führen beim Spielervoting

Auch Spieler können sich an den Game Awards 2022 beteiligen und für ihr Lieblingsspiel stimmen. Während die Umfrage noch bis morgen läuft, macht die Auswertung deutlich, dass zwei Titel besonders hoch in der Gunst der Fans stehen.

Ende der Woche werden die Game Awards 2022 verliehen. Während Spiele wie „Elden Ring“, „God of War Ragnarök“ und „Stray“ gute Chancen haben, zum Game of the Year gewählt zu werden, gehen sie beim Publikumspreis offenbar leer aus. In der dritten Runde des öffentlichen Votings dominieren zwei andere Spiele.

Mit einem Anteil von 54 Prozent der Stimmen befindet sich „Genshin Impact“ momentan auf dem ersten Platz der Rangliste, gefolgt von „Sonic Frontiers“ mit einem Stimmenanteil von 32 Prozent. Erst danach sind die Game of the Year-Anwärter „Elden Ring“, „God of War Ragnarök“ und „Stray“ gelistet.

Die vorläufigen Resultate:

Genshin Impact: 54 Prozent

Sonic Frontiers: 32 Prozent

Elden Ring: 8 Prozent

God of War Ragnarök: 5 Prozent

Stray: 2 Prozent

Bei den Zahlen handelt es sich nicht um das Endergebnis, da die Abstimmung noch mehr als einen Tag läuft. Großartige Verschiebungen wird es aber wohl nicht mehr geben.

Die Platzierungen auf den Plätzen 1 und 2 machen deutlich, dass „Genshin Impact“ und „Sonic Frontiers“ eine aktive Community haben, die für ihre Lieblingstitel ausgiebig stimmen. Teilnehmen am Player-Voting und selbst einen kleinen Einfluss auf das Ergebnis nehmen können Spieler hier.

Die Vergabe der Game Awards 2022 findet am kommenden Donnerstag (Ortszeit) in Los Angeles statt. Aufgrund der Zeitverschiebung müssen sich Spieler in Deutschland bis 1:30 Uhr nachts gedulden, sofern sie die Show live verfolgen möchten. Der Moderator Geoff Keighley warnte allerdings davor, dass der Umfang in diesem Jahr etwas reduziert wird und weniger große Spiele auftauchen werden. Dennoch können Zuschauer mit reichlich Spielpräsentationen rechnen.

Wir machen am kommenden Donnerstag rechtzeitig auf den Stream aufmerksam.

