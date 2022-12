USA, Großbritannien & Japan: Die meistverkauften Disk-Spiele des Jahres

Welche Spiele sich dieses Jahr in den USA, Japan und Großbritannien am häufigsten verkauft haben, konnte GamesIndustry ermitteln. Dabei beziehen sie sich jedoch nur auf die Einzelhandelsverkäufe. In digitaler Hinsicht dürften die folgenden Listen also anders aussehen.

Vereinigte Staaten

Call of Duty: Modern Warfare 2 Elden Ring Madden NFL 23 LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga God of War Ragnarök Pokémon-Legenden: Arceus Pokémon Karmesin und Purpur Horizon Forbidden West FIFA 23 MLB: The Show 22^

Großbritannien

FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare 2 Pokémon-Legenden: Arceus Horizon Forbidden West Pokémon Karmesin und Purpur LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Mario Kart 8 Deluxe God of War Ragnarök Nintendo Switch Sports Elden Ring

Japan

Splatoon 3 Pokémon Karmesin und Purpur Pokémon-Legenden: Arceus Kirby and the Forgotten Land Nintendo Switch Sports Mario Kart 8 Deluxe Minecraft (Switch) Mario Party Superstars Super Smash Bros. Ultimate Elden Ring

Eine Überraschung gibt es also nicht: Amerikaner bevorzugten wie im Jahr davor „Call of Duty“, während das japanische Volk am häufigsten zum Nintendo-Hit „Splatoon 3“ griff. Im Mutterland des Fußballs war wiederum „FIFA 23“ am beliebtesten.

Von den exklusiven PlayStation-Titeln haben besonders „Horizon Forbidden West“ und „God of War Ragnarök“ gut abgeschnitten. In Großbritannien erreichte das Action-RPG mit Aloy Platz vier, während das neue Kratos-Abenteuer in den USA auf Platz fünf kletterte. „Gran Turismo 7“ und das „The Last of Us“-Remake hingegen sind überhaupt nicht vertreten.

Bei den Japanern hat es mit „Elden Ring“ nur ein Multiplattform-Titel neben „Minecraft“ in die Top 10 geschafft. Der Rest setzt sich aus Switch-Produktionen zusammen.

Quelle: GamesIndustry

