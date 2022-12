Humanity: Entwickler liefern ein neues Lebenszeichen – Weitere Infos im neuen Jahr

Bereits im Jahr 2019 kündigten die Entwickler hinter dem Überraschungshit „Tetris Effect“ mit „Humanity“ ein neues ungewöhnliches Projekt an, das sich laut der damaligen Ankündigung unter anderem für die PlayStation 4 in Arbeit befand.

Da „Humanity“ in der Vergangenheit immer wieder verschoben wurde und in den letzten Monaten komplett von der Bildfläche verschwand, wurde vom einen oder anderen befürchtet, dass sich die Verantwortlichen von Oddball dazu entschlossen haben könnten, „Humanity“ still und heimlich einzustellen. Wie das Studio in einem frisch abgesetzten Tweet versicherte, ist dies jedoch nicht der Fall.

Stattdessen befinde sich das Projekt weiterhin in Entwicklung. Ohne einen konkreten Termin oder weitere Details zu nennen, wiesen die Entwickler von Oddball zudem darauf hin, dass wir 2023 mit neuen Informationen zu „Humanity“ bedacht werden.

Aufgrund der Tatsache, dass „Humanity“ wohl noch etwas an Entwicklungszeit vor sich hat, wird vermutet, dass sich die Macher von Oddball dazu entschieden haben dürften, Abschied von der PlayStation 4 zu nehmen und die Entwicklung auf die PlayStation 5 beziehungsweise PlayStation VR2 zu verlagern. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bislang allerdings nicht.

Wie es in der offiziellen Ankündigung hieß, entstand „Humanity“ auf Basis einer Idee von tha ltd-Gründer Yugo Nakamura. Diesem ging es darum, ein Videospiel zu entwickeln, das verdeutlicht, wie ein überirdisches Wesen das Verhalten der Menschheit interpretieren könnte. Weitere Details zur spielerischen Umsetzung wurden bisher leider nicht genannt.

Entsprechende Details werden laut dem neuesten Statement von Oddball aber 2023 folgen.

No losing faith, now—HUMANITY is still kicking. We’ll be sharing more in 2023, and this time we mean it.

🚶🚶‍♀️🚶‍♂️🚶🚶‍♀️https://t.co/jIdRGWxKaI#HumanityGame pic.twitter.com/dynvyvivwe

— HUMANITY (@HumanityGame) December 22, 2022