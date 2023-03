Streets of Rage 4: Neues Update sorgt für Abstürze – Entwickler arbeiten an einer Lösung

In der vergangenen Woche wurden die Spieler und Spielerinnen von „Streets of Rage 4“ auf allen Plattformen mit einem umfangreichen Update versorgt, das sowohl neue Inhalte als auch zahlreiche Anpassungen mit sich brachte.

Schon kurz nach dem Release mehrten sich die Stimmen, dass „Streets of Rage 4“ nach der Installation des Updates mit unkontrollierten Abstürzen zu kämpfen hat, die unabhängig vom System, auf dem gespielt wird, auftreten.

In der Zwischenzeit meldeten sich auch die Verantwortlichen hinter „Streets of Rage 4“ zu Wort und wiesen über den offiziellen Twitter-Kanal des Beat’em Ups darauf hin, dass sich die Entwickler von Dotemu der Probleme bewusst sind.

Weiter heißt es, dass bereits an einer Lösung der Fehler gearbeitet wird. Wann ein entsprechender Patch folgen wird, wurde allerdings nicht verraten. Stattdessen ist nur die Rede davon, dass die Abstürze „so schnell wie möglich behoben werden sollen“.

Bei den Arbeiten an dem letzte Woche veröffentlichten Update nahmen sich die Entwickler von Dotemu laut eigenen Angaben das Feedback der Community zu Herzen und sorgten für Features, die von den Spielern und Spielerinnen eingefordert wurden. Darunter die kooperativen Attacken oder der Custom-Survival-Modus.

Der neue Custom-Survival-Modus versetzt euch in die Lage, im Survival-Modus diverse Anpassungen vorzunehmen und auf diesem Wege für eine individuelle Spielerfahrung zu sorgen. Hinzukommen neue zerstörbare Gegenstände in den Arealen, mit denen es euch erleichtert wird, euren Combo-Zähler aufrecht zu erhalten.

„Streets of Rage 4“ ist für den PC, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich. Dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität kann das Beat’em Up zudem auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S gespielt werden.

PSA: We noticed that some players reported several crashes following the latest update of #SOR4 on PC and consoles.

The awesome dev team is already investigating to find a fix and update the game ASAP. Feel free to reach out to @DotemuSupport if you need tech assistance. 🔥🔧 pic.twitter.com/CmLKolX5lD

— Dotemu (@Dotemu) March 13, 2023