Amnesia The Bunker: Enthält im Gegensatz zu seinen Vorgängern keine Sanity-Mechaniken

Wie die Entwickler von Frictional Games in einem Interview einräumten, wird die aus den Vorgängern bekannte Sanity-Mechanik in "Amnesia: The Bunker" keine Rolle spielen. Das bekannte Zusammenspiel zwischen Licht und Dunkelheit soll allerdings erhalten bleiben.

In "Amnesia: The Bunker" wird auf Sanity-Mechaniken verzichtet.

Zu den bekanntesten Gameplay-Features der bisherigen „Amnesia“-Ableger gehörten die Sanity-Mechaniken, die den geistigen Zustand der Protagonisten widerspiegelten und sich auf unterschiedliche Art und Weise auf das Spielgeschehen auswirkten.

Wie Fredrik Olsson, der kreative Kopf hinter „Amnesia: The Bunker“, im Interview mit den englischsprachigen Kollegen von Gamingbolt bestätigte, werden die Sanity-Mechaniken im neuesten Teil der beliebten Horror-Serie keine Rolle spielen. Das atmosphärische Zusammenspiel aus Licht und Dunkel, das die „Amnesia“-Reihe in der Vergangenheit auszeichnete, wird laut Olsson allerdings erhalten bleiben.

Den Angaben von Olsson zufolge haben wir es bei dem Wechsel zwischen Licht und Dunkelheit mit einer tragenden Mechanik der „Amnesia“-Reihe zu tun, die dem verantwortlichen Team von Frictional Games am Herzen liegt und daher auch in „The Bunker“ berücksichtigt wurde. Gleichzeitig bietet der Verzicht auf die Sanity-Mechaniken die Möglichkeit, das Gameplay der Reihe entsprechend zu modernisieren.

Der Generator als wichtigster Überlebensfaktor

„Wir haben auch eines der prägendsten Elemente der Amnesia-Reihe beibehalten – das Zusammenspiel von Dunkelheit und Licht. Diesmal ist es jedoch etwas anders, da es in diesem Spiel keine Sanity-Mechaniken mehr gibt. Stattdessen konzentriert sich das Gameplay auf den Hauptgenerator des Bunkers. Die Kreatur, die den Spieler jagt, tut dies am liebsten im Schutz der Dunkelheit. Dies bedeutet, dass ihr, wenn der Generator nicht am Laufen gehalten wird, schnell in der Klemme steckt. Diese Art von Mechanik ist im Grunde eine neue und greifbarere Version einer alten Formel“, so Olsson weiter.

„Darüber hinaus haben wir dafür gesorgt, dass die Atmosphäre im Bunker dieser ähnelt, an die sich die Spieler in früheren Amnesia-Spielen gewöhnt haben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir, obwohl wir neue Elemente eingeführt haben, hart daran gearbeitet haben, das Kernerlebnis von Amnesia beizubehalten, das unsere Spieler lieben.“

Weitere Meldungen zu Amnesia: The Bunker:

„Amnesia: The Bunker“ erscheint am 16. Mai 2023 für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Gamingbolt

Weitere Meldungen zu Amnesia: The Bunker.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren