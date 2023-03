Crash Team Rumble: Releasedatum und Details zur Closed Beta enthüllt

Activision hat das Geheimnis rund um den Release von „Crash Team Rumble“ endlich gelüftet. Das Multiplayerspiel erscheint am 20. Juni auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Dann erscheint der Titel sowohl in einer Standard Edition als auch in einer Deluxe Edition.

Die Standard Edition wird 29,99 Euro kosten, für die Deluxe Edition werden 39,99 Euro fällig. Die Standard Edition beinhaltet das Spiel, den Zugang zur Closed Beta und einen Premium Battle Pass für Season 1.

Die Deluxe Edition enthält nicht nur die Inhalte aus der Standard Edition, sondern auch den Premium Battle Pass für Season 2, die ersten 25 Stufen des Season Pass von Season 1 und ein Digital Proto Pack. Darin sind beispielsweise viele Gestaltungsoptionen für die Spielfiguren und andere Items enthalten.

Closed Beta zu Crash Team Rumble

Für alle Unentschlossenen und die, die vorher einmal in das Spiel hineinschnuppern wollen, gibt es eine Closed Beta. Diese findet vom 20. bis zum 24. April 2023 statt. Allerdings kann nicht jeder Interessierte teilnehmen. Die Closed Beta ist nur für diejenigen zugänglich, die das Spiel vorbestellt haben.

Das Multiplayerspiel befindet sich bei Toys for Bob in der Entwicklung. Das Studio war schon für „Crash Bandicoot 4“ verantwortlich. Die Closed Beta soll dazu dienen, sich das Feedback der Spieler und Spielerinnen einzuholen. Paul Yan, Co-Studio Head bei Toys For Bob, will die Kritik nutzen, um die Spielerfahrung zum Launch zu verbessern.

In der Beta soll es fünf spielbare Charaktere geben: Crash, Coco, Tawna, Neo Cortex und Dingodile. Jeder Charakter soll einen eigenen Spielstil ermöglichen. Doch es gibt drei Grundtypen, in die die Charaktere aufgeteilt sind: Blocker, Booster und Scorer. In 4-vs-4-Schlachten treten die Spieler und Spielerinnen dann in kleinen Arenen gegeneinander an.

Doch nicht nur das Hauen und Schmettern ist wichtig. Das Ziel ist es, die meisten Wumpa-Früchte einzusammeln, um sie in der Drop-off-Zone zu sammeln. Diese Zone kann allerdings vom gegnerischen Team angegriffen werden, weshalb ihr sie zeitgleich verteidigen müsst.

Quelle: VGC

