Tekken 8: Meldet euch jetzt für den Netzwerktest an – Termin & Details

Bald erhalten ausgewählte Spieler die Möglichkeit, Bandai Namcos neuesten Fighting-Ableger anzutesten. Die genauen Termine und alle Infos dazu in dieser Meldung.

Bandai Namco Entertainment informierte heute über den Closed Network Test für „Tekken 8“. Am 21. Juli dieses Jahres ab 10:00 Uhr morgens können sich vorher registrierte PS5-Spieler testhalber in den Kampf stürzen. Das Ganze läuft bis zum 24. Juli um 09:00 Uhr.

Die zweite Phase startet dann am 28. Juli um 10:00 Uhr und endet am 31. Juli um 09:00 Uhr. Hier können zusätzlich die Xbox Series- und PC-Spieler teilnehmen. Ein Abonnement bei PS Plus oder Xbox Live wird nicht vorausgesetzt.

Gebt euer Feedback ab

Falls ihr Interesse habt, müsst ihr euch über diesen Link registrieren. Je schneller ihr seid, desto höher ist eure Chance. Unentschlossene können sich aber auch später noch anmelden, da die Registrierung bis zum 27. Juni aktiv ist. Seid ihr einer der glücklichen Teilnehmer, könnt ihr nach dem Test eine Online-Umfrage ausfüllen, die ihr per Mail bekommt. Das Feedback der Spieler fließt nämlich in die finale Version des Spiels ein.

Im Online-Modus mit Crossplay dürft ihr Ranglistenkämpfe bestreiten. Dabei könnt ihr zwischen 15 Kämpfern auswählen, wozu folgende gehören:

Jin Kazama

Kazuya Mishima

Paul Phoenix

Marshall Law

King

Lars Alexandersson

Jack 8

Ling Xiaoyu

Nina Wiliams

Leroy Smith

Lili

Asuka Kazama

Hwoarang

Bryan Fury

der neu angekündigten Claudio.

Auf fünf verschiedenen Stages dürft ihr kämpfen. Sie nennen sich Urban Square, Yakushima, Rebel Hangar, Sanctum und Arena.

Hier das Video zum geschlossenen Netzwerktest:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Related Posts

„Tekken 8“ hat noch keinen Erscheinungstermin. Ende dieses Jahres oder spätestens Anfang nächsten Jahres müsste es aber so weit sein. Das Entwicklerteam möchte euch nicht nur mit einer beeindruckenen Optik, sondern auch innovativen Gameplay-Elementen begeistern.

Weitere Meldungen zu Tekken 8.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren