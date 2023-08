PLAY3.DE on Tour: Die Highlights der Anime-Publisher-Panels auf der AnimagiC 2023

Vom 4. bis zum 6. August waren wir für euch auf der AnimagiC 2023 in Mannheim unterwegs und haben uns nicht nur auf der Messe fleißig umgeschaut, sondern saßen natürlich auch in diversen Panels. Nachfolgend möchten wir euch einige Highlights der anwesenden Anime-Publisher und -Studios näherbringen, die natürlich allerlei Ankündigungen im Gepäck hatten und diese wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

AniMoon Publishing: Explosion!

Publisher AniMoon hatte Neuigkeiten zu gleich sieben kommenden Anime-Lizenzen dabei und bestätigte die Veröffentlichungstermine für kommende Volumes einiger aktuell laufender Titel, etwa von „A Certain Magical Index“, „A Certain Scientific Railgun“ und „My Isekai Life“. Zudem wurde verkündet, dass „Higurashi SOTSU“ ab September und der Romance-Anime „Golden Time“ ab Oktober 2023 erscheinen sollen.

Als kleines Schmankerl bestätigte AniMoon Publishing des Weiteren, das Unternehmen habe sich die Lizenz an der 3. Staffel des Isekai-Hits „KonoSuba“ sichern können. Zunächst soll die Serie 2024 im Simulcast angeboten werden. Anschließend ist ein Release auf Blu-ray und DVD geplant.

KSM Anime: Bankai!

Auch KSM Anime war in Mannheim mit von der Partie und hatte einige Neuigkeiten im Gepäck und ergänzte diese später in einem Video. Die großen Themen des Publishers auf der Messe waren in diesem Jahr „Digimon“, „The First Slam Dunk“ und „Overlord“. Selbstverständlich gab es noch viel mehr Infos zur weiteren Veröffentlichung verschiedener Anime-Hits, etwa „Monster“ oder auch „Nana“ sowie zur Komplettbox des düsteren Vampir-Abenteuers „Seraph of the End“.

Einer der wichtigsten Titel im Portfolio des Publishers bekam sogar ein ganz eigenes Panel spendiert und zwar „Digimon“! Einmal wurde bekannt gegeben, dass die 3. Staffel des Anime-Hits, „Digimon Tamers“, auf Blu-ray erscheinen wird. Wann genau, steht allerdings noch nicht fest. Gemeinsam mit zwei Ehrengästen von Toei Animation veranstaltete KSM Anime außerdem noch ein Panel zum kommenden Kinofilm „Digimon Adventure 02: The Beginning“.

Mit Yosuke Kinoshita war einer der Produzenten des Vorgängerfilms „Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna“ zu Gast in Mannheim, der sich im Rahmen des Panels begeistert davon zeigte, „wie euphorisch die deutschen Fans sind.“ Im neuen Film, der demnächst auch in Deutschland starten soll, werden übrigens die alten Digitations-Sequenzen wieder zu sehen sein. Diese Szenen werden zurückkehren, um die Nostalgie der alten Fans zu füttern.

In einer besonderen Videobotschaft richtete sich sogar der Regisseur des neuen Kinofilms, Tomohisa Taguchi, kurz an die AnimagiC 2023-Besucher. Darin sagte er, „The Beginning“ werde die Fans mit den bekannten Charakteren rund um Davis & Co. „sicher zurück in die Kindheit versetzen. Ihr werdet dadurch bestimmt nostalgisch!“ Abschließend bestätigte er noch, die Arbeiten am Film würden sich gegenwärtig in der finalen Phase befinden.

Am Ende des Panels ließ KSM Anime schließlich noch eine riesige Bombe platzen, denn der Publisher gab bekannt, das Unternehmen habe sich die Rechte am Anime-Hit „Bleach“ und der Fortsetzung „Bleach: Thousand-Year Blood War“ sichern können! Beide Serien sollen bald auf Blu-ray sowie DVD veröffentlicht werden.

Zuletzt hielt hierzulande KAZÉ Anime/Crunchyroll die Rechte an „Bleach“ und veröffentlichte einen Großteil der Serie auf DVD und Blu-ray. Zum Start von „Thousand-Year Blood War“ sicherte sich dann Disney die Lizenz am Fantasy-Anime und bietet die komplette Serie sowie die bisher veröffentlichten Episoden des Sequels bei Disney+ an. Wann KSM Anime mit der Veröffentlichung beginnen wird und auf welche Synchro sich Fans freuen können, soll später verkündet werden.

peppermint anime: Idols und Spione

peppermint anime fokussierte sich indes primär auf einen Ausblick auf Film- sowie Serienveröffentlichungen, die für dieses und nächstes Jahr geplant sind. Das Line-up wird unter anderem aus verschiedenen Hochkarätern bestehen, beispielsweise dem noch relativ jungen Anime-Hit „Oshi no Ko“ oder der Actionkomödie „Beelzebub“ aus dem Jahre 2011. Beide Titel sind bereits auf der Webseite des Unternehmens vorbestellbar.

Des Weiteren sollen bald weitere aktuelle Filme und Serien folgen. Hierzu zählen zum Beispiel der Mystery-Comedy-Mix „Spy Classroom“ sowie alle drei Anime-Kinofilme der „Sound! Euphonium“-Reihe. Die dazugehörige Anime-Serie ist bei Crunchyroll im Stream verfügbar.

ProSieben MAXX: Auf der Suche nach dem One Piece

Gut, bei unseren letzten beiden Einträgen auf dieser Liste schummeln wir ein wenig, denn bei ProSieben MAXX handelt es sich natürlich um keinen Publisher, sondern einen Free-TV-Sender. Dieser hat sich seit seinem Sendestart im September 2013 zum Zuhause vieler bekannter Anime-Titel gemausert und dieser Programmpunkt soll auch in der Zukunft erhalten bleiben. Passend dazu hatten die Verantwortlichen ein paar Ankündigungen dabei.

Auf der AnimagiC 2023 verkündeten sie unter anderem, dass MAXX ab November den Hit-Titel „Call of the Night“ mit deutscher Synchronisation ausstrahlen wird, den peppermint anime auf Blu-ray und DVD veröffentlicht. Bereits ab Oktober kommen Dark Fantasy-Freunde auf ihre Kosten, denn dann zeigt der TV-Sender, genauso wie aniverse, die 2. Staffel von „Goblin Slayer“ im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln im Simulcast.

Darüber hinaus wurde bestätigt, dass zum bevorstehenden zehnten Geburtstag des Senders zehn Folgen des Kultklassikers „Captain Future“ gezeigt werden sollen. Doch auch an neuen Episoden bereits laufender Zuschauerlieblinge ist der Free-TV-Sender dran. Genauer gaben die Verantwortlichen bekannt, sich um die Lizenzierung neuer „Detektiv Conan“-Folgen zu bemühen. Fans des Anime-Hits „One Piece“ dürfen sich für 2024 indes definitiv auf Nachschub freuen.

Toei Animation: Digimon, Magical Girls & ein französischer Anime

Auch Toei Animation ist selbstverständlich kein hiesiger Publisher, doch einige Highlights des japanischen Traditionsunternehmens wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Das Studio, das im Laufe seiner über 60 Jahre langen Geschichte bereits für diverse Kulttitel wie „Dragon Ball Z“, „One Piece“ und „Sailor Moon“ verantwortlich war, gewährte den anwesenden Gästen des Panels einen kleinen Ausblick auf die kommenden Projekte der Firma.

Im Rahmen des Panels ging es unter anderem um das 20. Jubiläum der „Pretty Cure“-Franchise. Takashi Washio, der langjährige Produzent der Anime-Reihe, war als Ehrengast dabei und ging unter anderem darauf ein, warum er glaubt, dass die Serie auch heute noch so beliebt sei.

Seiner Ansicht nach würde dies daran liegen, weil es starke weibliche Figuren gibt, die aus eigener Kraft verschiedene Gefahren und Hindernisse überwinden müssten. Es gibt keinen Prinz, der zu ihrer Rettung kommen würde: „Sie stehen auf eigenen Beinen, mit Stolz!“

Des Weiteren ging es um zwei Kinofilme, die auch hierzulande bald in teilnehmenden Lichtspielhäusern zu sehen sein sollen: „Digimon Adventure 02: The Beginning“ und „The First Slam Dunk“ (beide KSM Anime). Zu letzterem gab es eine kurze Grußbotschaft des Regisseurs Takehiko Inoue, der auch der Schöpfer der Manga-Vorlage ist. Er hofft, die Leute werden den Anime-Kinofilm mögen, unabhängig davon, ob sie den Manga kennen oder nicht.

Als besonderes Highlight hatte Toei zum Abschluss des Panels noch eine spezielle Überraschung dabei, nämlich die erste Episode von „Le College Noir“. Hierbei handelt es sich um eine Koproduktion von Toei Animation, dem französischen Animationsstudio La Cachette und dem französischen Streaming-Service ADN. Die neue Animationsserie ist eine Adaption eines gleichnamigen Romans von Autor Ulysse Malassagne („Love, Death & Robots“, „Primal“).

Die Story dreht sich um einige Kinder, die sich auf der Suche nach ihrem Freund Jonas befinden. Dieser ist vor Jahren verschwunden und wird seither vermisst. Ihre Suche stellen sich unsere jungen Helden und Heldinnen zwischenzeitlich als Fantasy-Abenteuer vor, das sogar einige überraschend brutale Momente beinhaltete, die im starken Kontrast zum ziemlich niedlichen Zeichenstil stehen. Dabei kamen der Humor und ernste Momente jedoch nie zu kurz.

Aktuell befindet sich „Le College Noir“ noch in Produktion, doch dieser erste Einblick schien bei allen Anwesenden im Saal bereits sehr gut angekommen zu sein und macht neugierig auf die Fortsetzung der Geschichte. Toei Animation bestätigte zudem, das Unternehmen beabsichtige, weitere Titel in Europa produzieren zu wollen.

