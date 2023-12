Final Fantasy XV: Warum Tabata Square Enix verließ – Hintergründe zum Abschied des Directors

Im Jahr 2018 entschloss sich "Final Fantasy XV"-Director Hajime Tabata dazu, Square Enix zu verlassen und ein neues Studio zu gründen. In einem aktuellen Interview ging Tabata auf die Gründe ein, die zum Abschied von Square Enix führten.

Im November 2018 veranstaltete Square Enix einen Livestream zum Rollenspiel „Final Fantasy XV“, der gleich in doppelter Hinsicht für Gesprächsstoff sorgte.

Zum einen räumte der japanische Publisher ein, dass drei der vier geplanten DLCs gestrichen wurden. Ursprünglich sollte 2019 die Add-on-Serie „Dawn of the Future“ mit „Episode Ardyn“, „Episode Aranea“, „Episode Lunafreya“ und Episode Noctis“ erscheinen. Abgesehen von „Episode Ardyn“, die wie geplant erschien, wurden jedoch alle anderen Episoden gestrichen.

Des Weiteren gab Square Enix in dem Livestream bekannt, dass Hajime Tabata, der Game-Director von „Final Fantasy XV“, das Entwicklerteam Luminous Productions und Square Enix verlassen wird.

Im Interview mit 4Gamer ging Tabata auf die Gründe ein, die im Jahr 2018 zu seinem Abschied von Square Enix führten.

Kreative Differenzen mit dem damaligen Präsidenten

Auf sein Aus bei Square Enix angesprochen, wies Tabata darauf hin, dass er bezüglich der internen Abläufe natürlich nicht allzu sehr ins Detail gehen kann. Allerdings bestätigte der Game-Director hinter „Final Fantasy XV“, dass es intern zu kreativen Differenzen mit Yosuke Matsuda, dem damaligen Präsidenten von Square Enix, kam.

Laut Tabata ging es dabei vor allem um die Art und Weise, wie Spiele bei Square Enix entwickelt werden sollten. „Das Unternehmen würde natürlich gemäß der Politik des Präsidenten vorgehen. Also konnte ich nicht das tun, was wir meiner Meinung hätten tun sollen“, so Tabata. „Ich war der Meinung, dass es unter diesen Umständen unmöglich wäre, weiterzuarbeiten. Daher habe ich beschlossen, mich selbstständig zu machen.“

Mit JP Games gründete Tabata ein neues Entwicklerstudio, das aktuell einem Konsolen-Rollenspiel arbeitet. Zudem beschäftigt sich JP Games mit dem Thema Metaverse.

Yosuke Matsuda hingegen trat im März dieses Jahres als Präsident von Square Enix zurück. Übernommen wurde der Posten von Takashi Kiryu.

