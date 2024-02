Xbox Game Pass im Februar 2024: Resident Evil 3 und weitere Neuzugänge angekündigt

In einer aktuellen Mitteilung stellte Microsoft die Neuzugänge vor, auf die sich Abonnentinnen und Abonnenten des Xbox Game Pass in den nächsten Wochen freuen dürfen. Das Highlight im Februar 2024 dürfte sicherlich das Remake zu Capcoms Horror-Klassiker "Resident Evil 3" sein.

Über die offizielle Website stellen die Verantwortlichen von Microsoft die Neuzugänge vor, mit denen der Xbox Game Pass beziehungsweise der PC Games Pass in den nächsten Wochen versorgt werden.

Freuen dürfen sich Spielerinnen und Spieler zum einen auf das Remake zu Capcoms Horror-Klassiker „Resident Evil 3“, das am 14. Februar 2024 in den Abo-Service aufgenommen wird. Bereits 8. Februar 2024 kommen Fans des American Football auf ihre Kosten. So findet „Madden NFL 24“ am Donnerstag den Weg in „EA Access“ und somit auch in den Game Pass.

Anhänger des Metroidvania-Genres, die nach einer interessanten Alternative zur „Castlevania“-Reihe suchen, werden ab dem 14. Februar 2024 bei „Bloodstained: Ritual of the Night“ fündig.

„Bloodstained: Ritual of the Night kehrt in die Game Pass-Bibliothek zurück. Das Action-RPG mit Fokus auf Erkundung vereint die besten Features des Metroidvania-Genres in einem inhaltsreichen Spiel“, so Microsoft.

Diese DLCs und Xbox Game Pass Ultimate Perks warten im Februar

Ergänzend zu den Neuerscheinungen in der Software-Bibliothek warten in diesem Monat neue Inhalte und Xbox Game Pass Ultimate Perks zu ausgewählten Spielen. In der Welt von „Sea of Thieves“ geht beispielsweise die mittlerweile elfte Season an den Start. Wie gehabt, bietet die neue Season zahlreiche Herausforderungen und exklusive Belohnungen, die ihr auf dem Weg zur Stufe 100 freischaltet.

Zu den Ultimate Perks im Februar gehören zum einen das Champions-Upgrade zu „F1 23“, das unter anderem vier neue „My Team Racing“-Icons umfasst, und das „Mighty Doom: Cacodemon Mini Slayer Cosmetic“-Pack mit einem exklusiven Kostüm.

Abonnenten von EA Access beziehungsweise der Ultimate-Stufe des Game Pass wiederum erhalten im Februar das „Jungle Adventure Game Pack“ zu „Die Sims 4“ ohne zusätzliche Kosten.

Abschließend wies Microsoft darauf hin, dass mit „Galactic Civilizations III“ (PC) und „Opus: Echo of Starsong“ (Cloud, Konsole und PC) gleich zwei Titel den Game Pass am 15. Februar 2024 verlassen werden.

Die Neuzugänge im Februar in der Übersicht

Ab sofort verfügbar:

Anuchard (Cloud, Konsole und PC)

7. Februar 2024:

Train Sim World 4 (Cloud, Konsole, PC)

8. Februar 2024:

Madden NFL 24 (Cloud, Konsole, PC)

13. Februar 2024:

Resident Evil 3 (Cloud, Konsole, PC)

14. Februar

A Little to the Left (Cloud, Konsole, PC)

Bloodstained: Ritual of the Night (Cloud, Konsole, PC)

15. Februar 2024:

PlateUp! (Cloud, Konsole, PC)

20. Februar 2024:

Return to Grace (Cloud, Konsole, PC)

Quelle: Xbox News

Weitere Meldungen zu Xbox Game Pass.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren