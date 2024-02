WWE 2K24: Season Pass mit fünf DLCs angekündigt – Die Inhalte in der Übersicht

In der vergangenen Woche gab 2K Games bekannt, dass wir uns in „WWE 2K24“ auf ein umfangreiches Roster mit über 200 Wrestlern freuen dürfen, die in diesem Jahr mit von der Partie sind.

Sollte euch diese beeindruckende Anzahl aus welchen Gründen auch immer nicht ausreichen, dann erhaltet ihr nach dem Release die Möglichkeit, weitere Athleten käuflich zu erwerben. Genau wie seine diversen Vorgänger wird „WWE 2K24“ nämlich mit Download-Paketen unterstützt, die in erster Linie zusätzliche Wrestler umfassen.

Der offiziellen Ankündigung von 2K Games zufolge umfasst die Post-Launch-Unterstützung von „WWE 2K24“ insgesamt fünf Download-Pakete. Wie gehabt könnt ihr diese einzeln oder im Rahmen des Season-Pass erwerben.

Die fünf Download-Pakete erscheinen zwischen Mai und November 2024. Welche Inhalte die DLCs umfassen, verrät euch die folgende Übersicht.

ECW Punk Pack (15. Mai 2024)

CM Punk

Bubba Ray Dudley

D-Von Dudley

Sandman

Terry Funk

MyFaction Content – ECW Paul Heyman Manager Card

MyFaction Content – Superstar Cards

Post Malone & Friends Pack (26. Juni 2024)

Post Malone

Sensational Sherri

Mosh

Thrasher

Honky Tonk Man

Jimmy Hart Manager

MyFaction Content – Superstar Cards

Pat McAfee Pack (24. Juli 2024)

Pat McAfee

Spielbare Co-Hosts – werden noch angekündigt

MyFaction Content – Co-Host Manager Cards

MyFaction Content – Superstar Cards

Global Superstars Pack (20. September 2024)

Jade Cargill

Nia Jax

Michelle McCool

Carlito

Kairi Sane

Lyra Valkyria

Dragon Lee

MyFactions Content – Superstar Cards

WCW Pack (13. November 2024)

Diamond Dallas Page

Iron Sheik

Mr. Perfect

Great Muta

Lex Luger

MyFaction Content – Superstar Cards

„WWE 2K24“ entsteht bei den Entwicklern von Visual Concepts und wird am 8. März 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Neben der Standard-Version erscheinen pünktlich zum Release des Wrestling-Spektakels eine Collector’s Edition sowie die „Vierzig Jahre WrestleMania“-Edition.

Während die Collector’s Edition zu „WWE 2K24“ zum Preis von 99,99 Euro angeboten wird liegt der Preis der „Vierzig Jahre WrestleMania“-Edition bei 119,99 Euro.

Weitere Details zu den Sonderausgaben und ihren Inhalten findet ihr hier.

