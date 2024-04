Eternal Strands: Neues Fantasy-Adventure mit einer Menge Freiheiten angekündigt

Vor vielen Jahren hatte sich Mike Laidlaw als Schöpfer der „Dragon Age“-Reihe einen Namen gemacht. Doch vor einiger Zeit verließ er das zuständige Entwicklerstudio BioWare und gründete im November 2020 mit einigen Ubisoft-Veteranen Yellow Brick Games.

Nun hat das unabhängige Entwicklerstudio mit „Eternal Strands“ ein Fantasy-Abenteuer angekündigt. Dieses Third-Person-Action-Adventure soll für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC (via Steam) veröffentlicht werden, wobei Yellow Brick Games den Vertrieb selbst übernehmen wird.

Eure Magie verändert die Welt von Eternal Strands

In „Eternal Strands“ werden die Spieler in die Rolle der jungen, furchtlosen Magiewirkerin Brynn schlüpfen. Sie möchte unbedingt die kulturelle Heimat ihres Volkes retten, indem sie ihre mächtigen magischen Fähigkeiten und magischen Waffen einsetzt. Dies ist auch besonders wichtig, da sich ihr humanoide Konstrukte und gewaltige Bestien in den Weg stellen werden. Allerdings wird man auch die Umgebung sowie die Temperatur nutzen können, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Schließlich sollte der Feueratem eines Drachen stets auch von Eis bedeckte Gegner zum Schmelzen bringen.

Des Weiteren wird man in „Eternal Strands“ die Welt ausgiebig erkunden können, indem man an jeder Oberfläche klettern kann. Zudem kann man arkane Fähigkeiten nutzen, um weitere Wege zu erstellen. Werdet ihr die verlorenen Mysterien der Enklave wiederentdecken?

Die Entwickler von Yellow Brick Games versprechen für „Eternal Strands“ ein „revolutionäres neues System von Gameplay-Interaktionen“. So soll sich Hitze ausbreiten, die Kälte soll Dinge gefrieren lassen und die Zerstörung wird in Echtzeit verlaufen. Mit Telekinese wird man brennende Baumstämme auf Gegner werfen können. Allerdings kann man auch einfach Bäume durchbrechen, um gegnerische Attacken zu blocken.

Des Weiteren kann man die magischen Kräfte mit verzauberten Waffen und Rüstungen kombinieren, die von den getöteten Gegnern fallengelassen werden. Ihr werdet den Giganten alles entgegenwerfen und auf ihnen herumklettern können, um ihre Schwachstellen zu attackieren. Doch eines sollte euch bewusst sein: eure Kämpfe werden ihre Spuren in der Welt hinterlassen.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat Yellow Brick Games noch keinen Erscheinungstermin für „Eternal Strands“ bekanntgegeben. Es wurde bisher bestätigt, dass es eine englische Tonspur mit englischen und französischen Texten geben wird. Allerdings sollen andere Sprachen in Zukunft angekündigt werden.

Hier ist erst einmal der offizielle Ankündigungstrailer zu „Eternal Strands“:

