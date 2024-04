V Rising: Kämpft euch als Vampir durch eine riesige Welt – Gameplay-Trailer

Die Stunlock Studios haben heute näher beschrieben, was ihr von "V Rising - Ruins of Mortium" erwarten könnt. Passend dazu gibt es einen Gameplay-Trailer.

Ein Survival-Spiel mit Action-RPG-Elementen und messerscharfen Kämpfen. So beschreiben die Stunlock Studios ihr kommendes Werk „V Rising – Ruins of Mortium“. Was ihr von diesem Game erwarten könnt, erklärte Kreativdirektor Martin Lövgren auf dem PlayStation Blog.

Baut eine große Burg und erlangt euren Ruhm zurück

Nach mehreren Jahrhunderten erwacht ihr als Vampir, dessen Sippe längst in Vergessenheit geraten ist. Steigt aus eurer Gruft hervor und erkundet eine riesige offene Welt und baut euch eine Burg, um euren alten Ruhm wiederzuerlangen.

Der Vampirkönig Dracula ist mit von der Partie und plant eifrig seine Rückkehr. Von seinem Thron aus führte er einen verheerenden Krieg und rottete die Menschheit damit größtenteils aus. Allerdings erhörte eine göttliche Macht die verzweifelten Gebete der Menschheit und besiegte Dracula.

Diese Niederlage war aber nicht sein Tod. Der Herrscher der Nacht ist im Schattenreich untergekommen und bereitet hier seine Rückkehr vor.

Nun ist der Moment gekommen: Er hat unzählige Vampire aus ihrem Schlaf erwacht, wovon einige sich jedoch nicht mit ihrem Diener zufriedengeben. Stattdessen möchten sie selbst den Thron besteigen. Einer davon seid ihr.

Einen genauen Eindruck verschafft euch der heute veröffentlichte Gameplay-Trailer.

Schauplatz des Spiels ist Mortium, eine königliche Schneelandschaft. Einst war es das Herz der Vampir-Zivilisation, doch mehrere Jahrhunderte später ist davon kaum noch etwas zu sehen. Langsam aber sicher kehrt hier allerdings das Leben zurück.

Blut saugen, um stärker zu werden

Neben Dienern und Kultisten von Dracula zählen dazu auch unbekannte Gefahren aus fernen Welten. Sie verfügen über eine einzigartige Blutgruppe, die euch tolle Boni bescheren. Saugt ihnen also das Blut aus, um stärker zu werden! Ihr könnt euch dadurch beispielsweise nachts schneller bewegen, besser heilen und einfacher Gegner eliminieren.

Besonders lohnenswerte Kräfte erhaltet ihr durchs Besiegen der Vampirgeneräle. Das sind Draculas älteste Anhänger, gegen die ihr in fordernden Bosskämpfen antretet.

Die zentrale Aufgabe: Euch in die tiefsten Tiefen von Mortium vorzukämpfen. Der finale Kampf wird all eure erlernten Fähigkeiten auf die Probe stellen.

Am Ende werden noch die DualSense-Fähigkeiten erwähnt, die auch in „V Rising – Ruins of Mortium“ Verwendung finden. An euren Fingerspitzen werdet ihr den Puls des Herzschlags spüren, in euren Handflächen wiederum das Vibrieren der Macht fühlen, wenn ihr Magie beschwört. Auch wenn große Bestien neben euch auf dem Boden einschlagen, könnt ihr es dank des haptischen Feedbacks wahrnehmen.

Der Release findet irgendwann in diesem Jahr für PlayStation 5 statt. Sobald der konkrete Termin feststeht, wird auf PLAY3.DE umgehend darüber informiert.

Weitere Meldungen zu V Rising - Ruins of Mortium.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren