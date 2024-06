Oshi no Ko: Main-Trailer zu Staffel 2 des Anime-Hits enthüllt den Starttermin

Oshi no Ko:

Der Erfolg von "Oshi no Ko" soll sich schon bald in einer 2. Staffel fortsetzen. Ein neuer Trailer kündigt den Starttermin der neuen Episoden des Anime-Hits an.

Nur wenige Anime-Serien konnten 2023 einen ähnlich großen Hype entfachen wie das Drama „Oshi no Ko“. Folgerichtig enterte die Show mit einer sehr guten Wertung von 8,65 die Topliste von MyAnimeList und schoss direkt auf Platz 1 bei Streaming-Diensten wie HIDIVE.

Auf einem eigenen Event enthüllte „Oshi no Ku“ kürzlich das Main Visual und den Main Trailer für die mit Spannung erwartete 2. Staffel. Allzu lange müssen sich Fans glücklicherweise auch nicht mehr in Geduld üben, denn schon am 3. Juli 2024 feiert die Fortsetzung des Anime-Hits 3. Juli 2024 Premiere. Auf der Anime Expo wird es eine Weltpremiere mit Ruby-Sprecherin Yurie Igoma und Anime-Produzent Shimpei Yamashita geben.

Premiere erfolgt Anfang Juli

In Deutschland ist Staffel 1 von „Oshi no Ko“ bei AKIBA PASS TV verfügbar. Der Streaming-Service bietet alle elf Episoden des Anime-Hits im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln sowohl zur Leihe als auch zum Kauf an. Des Weiteren ist Season 1 bei Aniverse im Angebot von Amazon Prime Video verfügbar.

AKIBA PASS TV hat bereits den Simulcast der 2. Staffel des Anime-Hits bestätigt. Ungeduldige Naturen können die erste Folge übrigens sogar schon am 30. Juni 2024 im Rahmen eines Preview-Events in ausgewählten Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz ansehen.

Falls ihr die Anime-Serie, die im Studio Doga Kobo („Plastic Memories“) unter der Regie von Daisuke Hiramaki entsteht, eurer eigenen Sammlung hinzufügen möchtet, werdet ihr schon sehr bald bei peppermin anime fündig. Der in München ansässige Publisher veröffentlicht ab Juni 2024 die 1. Staffel von „Oshi no Ko“ in Deutschland auf Blu-ray und DVD.

Worum geht es bei Oshi no Ko?

Als Manga ist „Oshi no Ko“ übrigens bereits im April 2020 im Weekly Young Jump-Magazin des Shueisha-Verlags gestartet. Autor Aka Asaka schreibt die Story, während Zeichnerin Mengo Yokoyari die Illustrationen beisteuert. Derzeit umfasst die Geschichte 150 Kapitel, von denen 141 in 14 Sammelbänden veröffentlicht worden sind. In Deutschland ist der Manga unter dem Titel „Mein*Stern“ beim Altraverse-Verlag erhältlich, der bisher 13 Bände herausgebracht hat.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Landarzt Gorou Amemiya, der die Zwillinge des Idols Ai Hoshino auf die Welt bringt. Um sie vor Skandalen zu schützen, bleibt die Geburt geheim. Der Arzt wird jedoch von einem Stalker ermordet und als Ais Kind wiedergeboren. Fortan versucht er, die Karriere seiner neuen Mutter zu unterstützen, so gut er kann. Im neuen Trailer spielt der Eröffnungssong „Fatale“ von GEMN.

Weitere Meldungen zu Oshi no Ko.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren