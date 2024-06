No Man’s Sky: Update 4.72 mit diversen Bugfixes steht bereit – Changelog liefert die Details

No Man's Sky:

Nach dem Start der "Adrift"-Expedition vor wenigen Tagen steht ab sofort das nächste Update zu "No Man's Sky" zum Download bereit. Der offizielle Changelog verrät euch, welche Fehler dieses Mal behoben werden.

Ende Mai starteten die Entwickler von Hello Games in der Welt von „No Man’s Sky“ die nächste Expedition. Diese trägt den Namen „Adrift“ und verfrachtet uns in eine einsame und verlassene Version des Universums.

Leider schlichen sich mit dem entsprechenden Content-Update diverse kleine Fehler ein, die Hello Games aktuell in Angriff nimmt. So steht auf allen Plattformen ab sofort der Patch 4.72 zum Download bereit. Der offiziellen Beschreibung zufolge behebt der frisch veröffentlichte Patch zum einen den Fehler, der dazu führen konnte, dass sich die Motoreneffekte der Iron Vulture nicht aktivieren ließen.

Auch die Momente, in denen die Planetenstürme das eigene Schiff zwischenzeitlich verschwinden ließen, sollen mit dem Patch 4.72 der Vergangenheit angehören. Selbiges gilt für einen Bug, der im Zusammenhang mit planetaren Tornados auftreten konnte.

Weitere Details zum neuesten Patch von „No Man’s Sky“ liefert euch der übersetzte Changelog.

Ein Problem wurde behoben, das die Aktivierung der Motoreffekte der Iron Vulture verhinderte.

Ein Problem wurde behoben, das die Anzeige der Bezeichnung „vorherige Expedition“ auf dem Speicherauswahlbildschirm verhinderte, während eine andere Expedition aktiv war.

Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass zwei „Adrift“-Meilensteine ​​beide Nährstoffprozessorpläne gewährten.

Ein Problem wurde behoben, das Spieler daran hinderte, das Schiff der Verdammten zu beanspruchen, wenn sie den Frachter, mit dem sie durch einen früheren Meilenstein der „Adrift“-Expedition belohnt wurden, dauerhaft abgelehnt hatten.

Ein Problem wurde behoben, das das Beanspruchen einiger Expeditionsmeilensteine ​​verhinderte, wenn eine der Belohnungen ein Schiff oder ein Multitool aufwertete, der aktuelle Gegenstand aber bereits S-Klasse war.

Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass Schiffe in einigen planetaren Stürmen unsichtbar waren.

Ein kleines Problem im Zusammenhang mit planetaren Tornados wurde behoben.

Eine Reihe kleinerer Textprobleme wurde behoben.

Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass die Vorbestellungsschiffe Horizon Omega und Prime Vector als Frachter interpretiert wurden, was kurz nach dem Beanspruchen zu einem Absturz führte.

Ein Xbox-spezifischer Multiplayer-Absturz wurde behoben.

„No Man’s Sky“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich. Seit dem ursprünglichen Release im Jahr 2016 unterstützt Hello Games die Weltraum-Sandbox mit Updates, neuen Inhalten und Features. Bei den Expeditionen handelt es sich um eine Art Seasons, die euch mit unterschiedlichen Meilensteinen und Missionen konfrontieren.

Schließt ihr die jeweiligen Meilensteine sowie die gesamten Expeditionen ab, kommt ihr in den Genuss exklusiver Belohnungen, die ihr nach der Freischaltung auch auf eurem Hauptspielstand nutzen könnt.

