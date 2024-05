No Man’s Sky: In der neuen Expedition „Adrift“ wird es einsam – Trailer & Details

Mit "Adrift" ging in dieser Woche die nächste Expedition der Weltraum-Sandbox "No Man's Sky" an den Start. Dieses Mal wartet eine Reise in eine alternative und einsame Version des Universums.

Auch fast acht Jahre nach dem ursprünglichen Release von „No Man’s Sky“ ist kein Ende der Unterstützung seitens Hello Games in Sicht. Wie das Indie-Studio bekannt gab, startete in dieser Woche die mittlerweile 13. Expedition.

Diese trägt den Namen „Adrift“ und wird sich deutlich von den bisherigen Expeditionen unterscheiden. In „Adrift“ erkundet ihr eine alternative und verlassene Version des Universums. Eigenen Angaben zufolge ging es den Entwicklern bei der Gestaltung der neuen Expedition darum, die Erfahrung des damaligen „No Man’s Sky“ einzufangen, in der sich die Spielerinnen und Spieler im Universum alleine fühlten.

Daher gibt es in „Adrift“ keine Shops, keine NPCs und keine anderen Lebensformen, die euch in irgendeiner Form freundlich gesonnen sind. Stattdessen seid ihr bei der Erkundung dieses tödlichen und verlassenen Universums auf euch alleine gestellt.

Die Iron Vulture als Rückzugsort

Hello Games weiter: „Das Entfernen anderer Lebensformen bedeutet keine Geschäfte, keinen Handel, keine Abkürzungen und keine Hilfe. Das sorgt für ein ganz anderes Überlebenserlebnis. Dieses alternative Universum ist auch gefährlicher. Sandwürmer bewegen sich jetzt frei und Eier von Dämonen verbreiten sich über die Planeten.“

„Gebäude sind kaputt und verrostet. Die wenigen verbliebenen Wahrzeichen sind die Gräber verlorener Reisender. Im Weltraum winkt eine neue geisterhafte Fregatte, mit der Spieler ein Stück dieses einsamen Universums rekrutieren können.“

Mit der Iron Vulture stellen euch die Entwickler in „Adrift“ ein Raumschiff der Hauler-Klasse zur Verfügung, das in der neuen Expedition als Rückzugsort fungiert. Da mit dem letzten großen Content-Update die Möglichkeit der Schiffsanpassung den Weg in „No Man’s Sky“ fand, stehen natürlich auch in „Adrift“ diverse Optionen der Individualisierung zur Verfügung.

Starten könnt ihr die neue Expedition sowohl über das entsprechende Terminal in der Weltraum-Anomalie als auch über einen komplett neuen Spielstand.

Diese Belohnungen warten auf euch

Die „Adrift“-Expedition steht über einen Zeitraum von sieben Wochen zur Verfügung. Mit erfolgreich abgeschlossenen Zielen könnt ihr genau wie in den vorherigen Expeditionen exklusive Belohnungen freischalten. Diese lassen sich nach der Freischaltung in allen euren Spielständen nutzen.

Zu den Belohnungen gehören eine Tarnlackierung für eure Raumschiffe und drei neue Poster. Hinzukommen ein „Nagender Krabbler“ als Begleiter und die Möglichkeit, Raumschiffwracks in eurer Basis nachzubilden.

Alle weiteren Details zur frisch gestarteten „Adrift“-Expedition findet ihr auf der offiziellen Website. Anbei der offizielle Trailer, der auf die neuen Inhalte und Abenteuer in der Welt von „No Man’s Sky“ einstimmt.

