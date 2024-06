Street Fighter 6: Year 2 Character Pass inkl. M.Bison angekündigt

Das Kampfspiel "Street Fighter 6" bekommt einen zweiten Charakter-Pass. Capcom hat am gestrigen Abend die nächsten Kämpfer angekündigt, die man erwarten darf.

Im Rahmen des gestrigen Summer Game Fests hat Capcom die nächsten vier Charaktere des Kampfspiels „Street Fighter 6“ angekündigt. Demnach wird man im zweiten Content-Jahr einige bekannte Gesichter und vor allem zwei Crossover erhalten.

Erstmals in über 30 Jahren – SNK in Street Fighter 6

Als erster Charakter wird bereits in diesem Sommer der Diktator höchstpersönlich zurückkehren. Jedoch hat sich M.Bison stark verändert. Trotz seiner Niederlagen in der Vergangenheit hat er sein Verlangen nach der Weltherrschaft nicht verloren. Und selbstverständlich hat er seine Psycho Power im Gepäck.

Im Herbst 2024 wird wiederum Terry Bogard aus der „Fatal Fury“-Reihe erstmals in „Street Fighter 6“ auftauchen. Damit wird der ikonische Charakter aus dem Hause SNK der erste Gastcharakter der Seriengeschichte sein. In der über 30-jährigen Geschichte der „Street Fighter“-Marke gab es in den Hauptteilen bisher nie ein Crossover mit einer Reihe außerhalb des eigenen Universums.

Das wird auch nicht das einzige Crossover im zweiten Jahr sein. Im Winter 2025 wird Mai Shiranui aus „Fatal Fury“ ebenfalls in den Kampf ziehen. Die Kunoichi wird somit ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen dürfen.

Den Abschluss des zweiten Jahres von „Street Fighter 6“ wird wiederum Elena machen. Die Capoeira-Meisterin, die man zuletzt in „Street Fighter 4“ zu Gesicht bekam, wird im Frühling 2025 in Windeseile ihre Gegner in Bedrängnis bringen.

Wer sich die Charaktere sichern möchte, kann sich den „Year 2 Character Pass“ in zwei unterschiedlichen Versionen kaufen.

Year 2 Character Pass – 29,99 Euro

4 zusätzliche Charaktere

Farben der 4 zusätzlichen Charaktere: Outfit 1, Farben 3 bis 10

Kaufprämie: 4.200 Drive Tickets

Year 2 Ultimate Pass – 49,99 Euro

4 zusätzliche Charaktere

Farben der 4 zusätzlichen Charaktere: Outfit 1, Farbe 3 bis 10

Outfit der 4 zusätzlichen Charaktere: Outfit 2 (inklusive der Farben 1 bis 10)

Outfit der 4 zusätzlichen Charaktere: Outfit 3 (inklusive der Farben 1 bis 10)

2 zusätzliche Stages

Kaufprämie: 7.700 Drive Tickets

Damit ihr schon einmal einen Eindruck von den neuen Charakteren erhaltet, hat Capcom auch zwei Trailer zu „Street Fighter 6“ veröffentlicht. Darunter findet sich auch der erste Gameplay-Trailer zu M.Bison.

