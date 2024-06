Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles: Paramount-Serie zeigt sich im ersten Trailer

Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles:

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass bereits in diesem Sommer das Comeback der beliebten Kampfschildkröten ansteht. Damit ist jedoch nicht etwa der nächste Kinofilm gemeint, sondern der Startschuss für eine komplett neue Animationsserie. Damit sich die Fans schon mal ein wenig auf „Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles“ einstimmen können, gibt es ab sofort den ersten Trailer zu sehen.

Wann startet Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles?

Bis die neuen Abenteuer von Donatello, Michelangelo, Raphael und Donatello auf dem heimischen Bildschirm zu sehen sein werden, müssen sich die Fans nicht mehr allzu lange gedulden. Der Startschuss für „Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles“ fällt bereits am 9. August 2024 exklusiv beim Streaming-Sender Paramount Plus. Die erste Staffel umfasst insgesamt zwölf Episoden, eine zweite Staffel ist sogar bereits in Arbeit. An ausreichend Nachschub dürfte es den Turtle-Liebhabern demnach in der nächsten Zeit nicht mangeln.

Wie es der Name der Serie vielleicht erahnen lässt, dreht sich alles um das schwierige Leben der Kampfschildkröten im Teenager-Alter. Sie müssen ihren Alltag an der Highschool in New York City mit ihren Abenteuern als Superhelden unter einen Hut bringen. Das kann schon mal herausfordernd sein und so manches Problem mit sich bringen. Außerdem bekommen sie es mit einem niederträchtigen Bösewicht namens Bishop zu tun.

Was ist im ersten Trailer zu sehen?

Um die Fans schon mal ein wenig auf den baldigen Start einzustimmen, hat Paramount den ersten Trailer von „Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles“ veröffentlicht. Das Video gewährt nicht nur einen Vorgeschmack auf die grundlegende Story der Animationsserie, sondern lässt auch einen genaueren Blick auf den im ersten Moment etwas ungewöhnlichen Zeichenstil. Anschauen könnt ihr das Video weiter unten.

Als Sprecher im Original hat Paramount hauptsächlich recht junge Darsteller engagiert. Unter anderem sind Shamon Brown Jr. („The Chi“), Brady Noon („The Mighty Ducks: Game Changers“) und Nicolas Cantu („The Walking Dead: World Beyond“) mit an Bord. Angaben zur deutschen Synchronisation sind bisher nicht bekannt.

