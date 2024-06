XDefiant: Gameplay und Fortschrittsystem werden überarbeitet

Ubisoft San Francisco möchte einige grundlegende Änderungen an "XDefiant" vornehmen. Unter anderem soll es dem Fortschrittsystem an den Kragen gehen.

Seit wenigen Wochen haben die Spieler die Möglichkeit den Multiplayer-Shooter „XDefiant“ auf Konsolen und PC zu spielen. Allerdings hat der Free-to-Play-Titel trotz mehrerer Testphasen mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Die zuständigen Entwickler von Ubisoft San Francisco sammeln das Feedback der Spieler, um in Zukunft einige Anpassungen vorzunehmen. So möchte man beim Gameplay und dem Spielerfortschritt noch einmal Hand anlegen.

Die XDefiant-Entwickler gestehen Fehler ein

Via X (ehemals Twitter) hat der Executive Producer Mark Rubin einige Fehler eingestanden, die das Team bei der Entwicklung von „XDefiant“ begangen hat. Demnach möchte man die Geschwindigkeit anpassen, in der die Spieler Stufen aufsteigen. Zukünftig soll man lediglich 1.500 Erfahrungspunkte pro Stufe benötigen. Aktuell ist der Wert noch doppelt so hoch.

Jedoch wird man die Stufen, die man zum Freischalten der Meisterschaft-Skins benötigt, nicht verändern. Der Grind für den Gold-Status wird letzten Endes um 14 Prozent kürzer ausfallen. Somit wird man auch die Waffenaufsätze schneller freischalten.

All diese Schwierigkeiten mit dem Fortschrittsystem sind laut dem Entwickler darauf zurückzuführen, dass man in „XDefiant“ hauptsächlich nur für die Waffenmeisterschaften spielt. Und man hatte Angst, dass die Spieler zu schnell die höchsten Stufen erreichen und die Skins freischalten. Dies hätte sich nicht allzu belohnend angefühlt.

Als das Team nach der Veröffentlichung des Spiels eine Änderung an dem System vorgenommen und den Grind verschärft hatte, waren die Spieler, die bereits Zeit investiert hatten, alles andere als begeistert. Nun nimmt man diese Änderung zurück und konzentriert sich stattdessen auf neue Herausforderungen und Grinds, die das Spiel unterhaltsam halten sollen.

Bereits am 2. Juli 2024 wird „XDefiant“ eine erste Season erhalten, die unter anderem Ranglistenspiele mit sich bringen wird. Des Weiteren kann sich auf die GSG 9 freuen, die man bereits aus „Tom Clancy’s Rainbow Six Siege“ kennt.

Sobald die Entwickler weitere Details zu den geplanten Änderungen und den neuen Inhalten verraten, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Quelle: GameSpot

