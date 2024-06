F1 24: Neuer Look für Ferrari und weitere Änderungen – Update 1.5 samt Changelog veröffentlicht

Das Rennspiel “F1 24” hat ein neues Update auf die Version 1.5 erhalten. Damit kam es unter anderem zu Änderungen beim Rennstall Ferrari. Der Name von Scuderia Ferrari HP, die Fahrzeuglackierung und die Fahreranzüge wurden aktualisiert.

Ebenfalls wird die KI das ERS fortan effizienter einsetzen, um Überholmanöver und den Abstand zwischen den Fahrzeugen zu optimieren. Auch beim Bremsdruck, der erforderlich ist, bevor das ERS nicht mehr auslöst, wurde leicht erhöht. Das soll Personen mit Controller- oder Pedalproblemen zugutekommen.

Das Update nimmt sich einem Fehler an, der dazu führen konnte, dass das Spiel während des Rennens in bei der Startaufstellung hängen blieb. Ebenfalls wurde eine Unebenheit in Kurve 13 auf der Rennstrecke in Katalonien beseitigt.

Mit dem Update 1.5 von “F1 24” beheben die Entwickler einen Absturz beim Betreten des Spieler-Hubs über das Hauptmenü. Ein seltenes Problem, bei dem Spieler während bestimmter Sitzungen keine Ingenieurbefehle verwenden konnten, wurde ebenfalls entfernt. Und die DRS-Zonen in Spa und Melbourne sind fortan korrekt platziert.

Das waren nur wenige Einträge aus dem Changelog zum Update 1.5 von “F1 24”. Die komplette Liste könnt ihr nachfolgend aufklappen oder auf der offiziellen Webseite von EA anschauen.

Changelog EA Sports F1 24 – v1.5 Highlights Der Name von Scuderia Ferrari HP, die Fahrzeuglackierung und die Fahreranzüge wurden aktualisiert.

Die KI wird das ERS nun effektiver nutzen, um Überholvorgänge und den Abstand untereinander zu verbessern.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass das Spiel bei der Startaufstellung stehen blieb und nicht zum Rennen fortschritt.

Eine Unebenheit in der Streckenoberfläche in Kurve 13 von Katalonien wurde abgeflacht.

Die Farbe der Benutzeroberfläche für Haas & Visa Cash App RB wurde geändert, um die Identifizierung zu erleichtern.

Der Bremsdruck, der benötigt wird, bevor das ERS nicht mehr auslöst, wurde leicht erhöht, um Personen mit Controller- oder Pedalproblemen zu helfen.

Ein seltener Absturz wurde behoben, der auftreten konnte, wenn man den Spieler-Hub über das Hauptmenü betrat.

In Multiplayer-Rennen verhalten sich Fahrzeuge, die heftig gegen Barrieren krachen, realistischer, wenn sie von anderen Spieler:innen gesehen werden.

Es wurde ein seltenes Problem behoben, durch das Spieler:innen während einiger Sessions keine Ingenieurbefehle verwenden konnten.

Im Sprint-Qualifying 1 und 2 fahren nun alle Fahrzeuge mit der gesetzlich vorgeschriebenen Reifenmischung.

Es wurden Verbesserungen vorgenommen, damit die simulierten KI-Zeiten besser mit den Zeiten auf der Strecke übereinstimmen.

Die DRS-Markierungen wurden in Spa und Melbourne an die richtigen Stellen gesetzt. Stabilität des Spiels Es wurde ein seltenes Problem behoben, das zum Absturz des Spiels führen konnte, wenn zu Beginn von Saison 2 der Nachrichten-Tab aufgerufen wurde, wenn Fahrertransfers aktiviert waren.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler:innen eine Zweispielerkarriere nicht fortsetzen konnten, wenn mindestens eine Person eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz oder höher hatte und im Vollbildmodus spielte.

Es wurde ein seltenes Problem behoben, bei dem Spieler:innen während eines geheimen Treffens stecken bleiben und ihre Fahrerkarriere nicht fortsetzen konnten.

Es wurde ein seltenes Problem in der My-Team-Karriere behoben, bei dem Spieler:innen feststeckten, weil ihre Zeitleiste nicht weiterkam. Grafik/Darstellung Die vordere Radaufhängung verschiedener Wagen wurde so angepasst, dass sie optisch an den Rädern anliegt.

Auf dem PC wurde ein Problem behoben, bei dem die Benutzeroberfläche des Spiels bei höheren Auflösungen nicht korrekt hochskaliert wurde.

Die Beleuchtung in der Sequenz „Geheimes Treffen“ wurde verbessert.

Es wurde eine kleine Grafikstörung auf dem Kino-Menübildschirm der Xbox Series X behoben.

Die Qualität der Spiegel im Showroom wurde verbessert.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem es während der Zwischensequenz zur Einführung in die Fahrerkarriere zu Flackern kam.

Der Bildschirm „OSD anpassen“ hat jetzt die korrekten Sektorfarben.

Die Kameras des filmischen Safety-Cars wurden auf mehreren Strecken verbessert.

Es wurden Grafikprobleme mit einigen Anpassungsgegenständen für Freizeitkleidung behoben.

Die Spiegelungen auf den Helmen wurden verbessert.

In F1 World wurde das verlorene Mobiltelefon eines Charakters gefunden und zurückgegeben.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem das Safety-Car in der Zwischensequenz vor dem Rennen transparent angezeigt wurde, wenn Kollisionen ausgeschaltet waren.

In der Zwischensequenz vor dem Rennen in Monaco wird jetzt immer der richtige Name hervorgehoben

Karriere

Karriere Es wurde ein Fehler in der Herausforderungskarriere behoben, durch den Spieler:innen aufgrund der prognostizierten Abnutzung von Komponenten manchmal keine schnelles Training starten konnten.

Es wurde ein Problem in der Zweispielerkarriere behoben, bei dem ein Timer für das Trainingsprogramm fehlen konnte.

Die dynamischen Vorgaben „Durchschnittliche Rundenzeit“ beinhalten keine Outlap nach einem Boxenstopp mehr.

Die Gesamtzahl der Fanzonen wird an mehreren Stellen anstelle der Gesamtzahl im Fahrerraum angezeigt.

Es wurde ein Problem in der My-Team-Karriere behoben, bei dem vertragslose Fahrer:innen auf dem Fahrermarkt-Bildschirm mit dem Abzeichen und den Sponsoren des Teams des:der Spieler:in erschienen.

In der Herausforderungskarriere werden für kleinere Kollisionen während eines Rennens Punkte abgezogen.

Am Ende einer Saison in der Fahrerkarriere gibt es nun eine größere Auswahl an erwarteten Anerkennungswerten beim Vergleich potenzieller neuer Teams.

Audio

Audio Die Kommentatoren werden Juan Pablo Montoya nun beim richtigen Namen nennen.

Die Audioqualität auf PS4 und PS5 wurde verbessert, wenn Kopfhörer an den Controller angeschlossen sind, bevor das Spiel gestartet wird.

Ein Problem wurde behoben, bei dem in den Audioeinstellungen eine falsche Audiospur abgespielt werden konnte, wenn ein Lobby-Host die Einstellungen änderte.

Beim Herausfahren aus der Garage in den Trainings- und Qualifying- Sessions kann man nun das Anlassen des Motors hören.

Während der Zwischensequenz vor dem Rennen spricht der Kommentator nun über den:die auf dem Bildschirm gezeigte:n Fahrer:in.

Die Sprachausgabe in verschiedenen Sprachen wurde verbessert. Peripheriegeräte/Lenkräder Die Logitech G923 verfügt jetzt über Force Feedback, unabhängig davon, wann sie mit einer Xbox Series X verbunden ist.

Fanatec-Felgenanzeigen zeigen jetzt MPH an, wenn dies die Einstellung im Spiel ist.

Das Moza Racing R3-Lenkrad wird jetzt unterstützt.

Das Turtle Beach® VelocityOne™-Lenkrad wird jetzt unterstützt. Verschiedenes Fahrzeuge können in Suzuka in Kurve 9 nicht mehr in die Reifenbarrieren fahren.

Der Bildschirm „OSD anpassen“ zeigt nun standardmäßig das aktuelle Layout, basierend auf der Rennsession, in der du dich befindest.

Ein Safety-Car oder VSC zeigt jetzt jeden Sektor auf der Streckenkarte für alle Strecken gelb an.

Es wurde ein Problem im Splitscreen behoben, bei dem der:die ausgewählte Fahrer:in von Spieler:in 1 auf dem Teamauswahlbildschirm von Spieler:in 2 angezeigt werden konnte.

Auf dem Anpassungsbildschirm für die Lackierung werden die Farben nun korrekt auf die Standardwerte zurückgesetzt, wenn diese Option ausgewählt wird.

Wenn man auf dem Bildschirm „OSD-Anpassung“ das MFA- Element der Benutzeroberfläche ausblendet, wird es nun vollständig ausgeblendet.

Auf dem Bildschirm „Steuerungsschemata“ wurde ein Problem behoben, bei dem die Funktion „Lösen“ nach dem Verlassen der Option „Änderungen bestätigen“ nicht mehr funktionierte.

Der Filter „Ansehen nach“ im Bereich „Ziele“ von F1 World funktioniert jetzt wie vorgesehen.

Die UDP-Daten sollten jetzt korrekt sein, wenn in ein bereits bestehendes Online-Qualifying gewechselt wird.

Die UDP-Daten für die letzte Runde einer Session sollten nun korrekt gesendet werden.

Alle aktiven Spezialist:innen haben jetzt detaillierte Statistiken, die auf den Ergebnisbildschirmen nach der Session einsehbar sind.

Es wurden verschiedene Verbesserungen an der Benutzeroberfläche in vielen Bereichen des Spiels vorgenommen

Es wurden allgemeine Stabilitätsverbesserungen vorgenommen.

Es wurden einige kleinere Fehler behoben.

„F1 24“ ist seit Ende Mai für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erhältlich und konnte in den europäischen Charts direkt auf den vorderen Positionen mitmischen.

Auch wir haben uns dem Rennspiel angenommen und unsere Eindrücke in einem Test niedergeschrieben:

Nach dem Launch ist noch lange nicht Schluss: Auch bei “F1 24” setzt Electronic Arts auf Seasons. Was Spieler in den ersten Monaten des Season-Plans erwarten können, erfahrt ihr hinter der verlinkten Meldung.

