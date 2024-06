XDefiant: Update veröffentlicht – Changelog mit Anpassung am Waffen-Fortschritt

Erst vor wenigen Tagen teilte Ubisoft mit, einige Änderungen am Gameplay und dem Fortschrittssystem von „XDefiant“ vorzunehmen. Jetzt informierte Mark Rubin, der geschäftsführende Produzent bei Ubisoft San Francisco, über das neue Update.

Den Download könnt ihr seit 16 Uhr vornehmen. Welche Änderungen enthalten sind, gab Rubin ebenfalls bekannt:

Progression aktualisiert: Primärwaffen-EP zum Leveln ist jetzt 1500 statt 3000 und Sekundärwaffen-EP zum Leveln ist 500 statt 1000.

Der fehlende Kill-Bestätigungssound ist wieder da.

Problem behoben, bei dem ihr nicht mehr weiterkommt, wenn ihr beim Spammen von Nahkampf stirbt.

Das klassische Prestige-System kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Wie Rubin bestätigte, arbeitet das Team bereits dran. Weitere Updates folgen also definitiv, schließlich ist noch längst nicht alles perfekt. Neulich zum Beispiel verhinderte ein Patch die Möglichkeit, sich auf der PS5 an verbotene Orte zu schleichen. Vor allem zum Launch sorgten technische Probleme für Frust.

Neue Inhalte bekommt ihr übrigens am 2. Juli geliefert, also nächste Woche Mittwoch. Dann startet die erste Season des Free-2-Play-Shooters. Mit dabei ist der allseits bekannte „Capture the Flag“-Modus:

„XDefiant“ ist seit dem 21. Mai 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC kostenlos erhältlich. Auf vielen verschiedenen Karten in unterschiedlichen Modi müsst ihr euch rasanten Gefechten stellen. Eure Ausrüstung, bestehend aus Waffen, Aufsätzen und Geräten, lässt sich frei anpassen.

Weitere Meldungen zu XDefiant.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren