Parkitect: Spiritueller Nachfolger von Rollercoaster Tycoon kommt auf die Konsole

Bei „Parkitect“ handelt es sich um eine Wirtschaftssimulation, bei der die Spieler ihren eigenen Freizeitpark aufbauen und verwalten. Der Titel ähnelt der „RollerCoaster Tycoon“-Reihe oder dem recht betagten „Theme Park“.

Nachdem „Parkitect“ bereits einige Jahre auf Steam verfügbar ist, wurde der Titel vor einiger Zeit für die Konsolen PlayStation und Xbox angekündigt. Nach einer ganzen Weile, in der man von den Plänen nichts mehr gehört hat, steht der Release der Konsolen-Versionen nun ganz kurz bevor.

Konsolen-Simulation erscheint schon in wenigen Tagen

Wie der Publisher BlitWorks Games nun bekanntgab, wird „Parkitect“ bereits am 3. Juli für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S sowie für die Xbox One erscheinen. Für die Konsolen wird das Spiel in einer Deluxe Edition auf den Markt kommen, die neben dem Hauptspiel auch die beiden DLCs „Taste of Adventure“ und „Booms and Blooms“ enthält.

Die Konsolen-Versionen der Simulation bieten neue Optionen für die Tastenbelegung sowie eine überarbeitete Benutzeroberfläche. Dies soll das Erlebnis auf den Konsolen besonders komfortabel gestalten.

Die Entwickler von Texel Raptor hatten schon vor einigen Monaten angegeben, dass sie eine ganze Weile an einer Konsolenversion von „Parkitect“ arbeiten. Der Titel hätte eigentlich schon erscheinen sollen, allerdings brauchte die Simulation noch ein wenig mehr Zeit.

Spieler bauen ihren eigenen Freizeitpark

Der Weg von „Parkitect“ begann 2014 auf Kickstarter. 2016 kam das Spiel dann in den Early Access auf Steam, bevor die Vollversion am 29. November 2018 auf der Plattform von Valve veröffentlicht wurde.

„Parks brauchen Planung… mehr Planung als nur die Entscheidung, wo man diese verrückte Achterbahn hinstellt“, heißt es unter dem Trailer zum Spiel auf YouTube. „Dekoriere die Landschaft, um die Immersion zu erhöhen, stelle Mitarbeiter ein und kümmere dich um ihre Aufgaben, rüste den Park mit fortschrittlichen Systemen und Transportmöglichkeiten auf, verwalte die Preise, baue die Achterbahnen zusammen und maximiere den Spaß deiner Besucher!“

