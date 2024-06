PS4 & PS5: Neuerscheinungen im Juli in der Übersicht

Der Juli ist so gut wie da und mit dabei hat er selbstverständlich wieder einige neue PS4- und PS5-Spiele. Wie gewohnt verraten wir euch in unserer kleinen Monatsübersicht, auf welche Games ihr euch in den nächsten Wochen freuen dürft.

Der Juli steht vor der Tür und damit ebenfalls allerlei Neuveröffentlichungen für die PlayStation 4 und die PlayStation 5. In den nachfolgenden Zeilen stellen wir euch wie immer einige potentielle Highlights, auf die ihr euch freuen dürft, ein kleines bisschen genauer vor.

The First Descendant (PS4, PS5)

Release: 2. Juli 2024

Vor 100 Jahren drangen die Vulgus in unsere Dimension ein und hinterließen eine Schneise der Verwüstung. Sie vernichteten verschiedene Burgen und entführten zahlreiche Menschen, um an ihnen Experimente durchzuführen. Als wäre das noch nicht schlimm genug, tauchten später auch noch die sogenannten Kolosse auf, die alles in ihrem Weg dem Erdboden gleich machten. Nun ist die Zeit zum Gegenschlag gekommen. Könnt ihr die letzte Schlacht gewinnen?

„The First Descendant“-Kriegerin Freyna ist auf Gift spezialisiert.

Mit „The First Descendant“ erwartet euch Anfang Juli ein neuer Koop-Shooter, der auf ein Free-to-Play-Modell setzt. Zum Start stehen euch insgesamt 14 Charaktere zur Auswahl, mit denen ihr euch in rasante Kämpfe stürzen dürft. Dank verschiedener Fähigkeiten sollen sich die Figuren klar voneinander unterscheiden und das Progresionssystem soll euch zum Weiterspielen animieren, damit ihr alle Gegner, kleine Feinde wie große Bossgegner, in den Boden stampft.

Zenless Zone Zero (PS5)

Release: 4. Juli 2024

Die Zivilisation wie wir sie kennen wurde von sogenannten „Höhlen“ für immer verändert. Hierbei handelt es sich um räumliche Anomalien, in denen zahlreiche gefährliche Monster und andere Gefahren lauern. Einzig New Eridu, die letzte Metropole der Menschheit, widersetzt sich dem drohenden Untergang. In der Rolle eines Proxy, also eines Menschen, der sich auf die Erkundung der Höhlen spezialisiert hat, schließt ihr euch dem Widerstand an.

In „Zenless Zone Zero“ erwartet euch ein neues Action-RPG mit Urban-Fantasy-Setting.

HoYoverse („Genshin Impact“, „Honkai: Star Rail“) melden sich mit ihrem neuen Action-RPG „Zenless Zone Zero“ zurück. Mit einem hübschen Artstyle und einer atmosphärischen Musikuntermalung wollen euch die Macher in eine lebendige Spielwelt entführen. Darin warten nicht nur einzigartige Charaktere und packende Action auf euch, sondern natürlich auch zahlreiche mitreißende Abenteuer. Welche Geschichten werdet ihr erleben?

Nobody Wants to Die (PS5)

Release: 17. Juli 2024

Im Jahr 2329 ist die Technologie dermaßen weit fortgeschritten, dass Menschen ewig leben können. Hierbei wird ihr Bewusstsein in speziellen Datenbanken gespeichert und in einen neuen Körper übertragen. Nun, zumindest dann, wenn es sich die jeweilige Person leisten kann. In der Rolle des Detective James Karra müsst ihr gemeinsam mit eurer Partnerin Sara Kai einem inoffiziellen Fall nachgehen und ein finsteres Mysterium offenlegen.

„Nobody Wants to Die“ entführt euch in eine düstere Zukunftsversion von New York City.

Falls euch der Sinn nach einem düsteren Noir-Thriller steht, solltet ihr einen Blick auf das Adventure-Game „Nobody Wants to Die“ werfen. Mit James untersucht ihr Tatorte und nutzt moderne Technologien sowie die Fähigkeit des Protagonisten, die Zeit zurückzudrehen, um einem Serienmörder auf die Spur zu kommen. Die Verantwortlichen möchten euch auf eine unvergessliche Reise entführen, die mithilfe der Unreal Engine 5 erstellt wurde.

Flintlock: The Siege of Dawn (PS4, PS5)

Release: 18. Juli 2024

Als Nor Vanek, ein Elitemitglied der Koalitionsarmee, sagt ihr den Göttern den Kampf an. Immer an eurer Seite steht dabei euer fuchsähnlicher Begleiter Enki. Während ihrer gemeinsamen Reise soll sich nicht nur Enkis Wissen als enorm nützlich erweisen, beide werden mit der Zeit auch immer stärker. Ihr müsst alles, was in eurer Macht steht, einsetzen, um den drohenden Weltuntergang doch noch irgendwie zu verhindern und die Götter aufzuhalten.

Nor und Enki müssen in „Flintlock: The Siege of Dawn“ den Göttern den Kampf ansagen.

Mit „Flintlock: The Siege of Dawn“ erwartet euch ein neue Soulslike-Abenteuer, das euch neben seiner aufregenden Welt vor allem mit seinem komplexen Kampfsystem in seinen Bann ziehen möchte. In den herausfordernden Kämpfen müsst ihr den Nahkampf mit euren Schusswaffen sowie euren magischen Fähigkeiten verbinden, um letztendlich als Sieger vom Feld gehen zu können, egal ob am Boden oder in der Luft.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (PS4, PS5)

Release: 19. Juli 2024

Ihr findet euch eines Tages auf einem Berg wieder, der von der sogenannten Entweihung befallen ist. Während ihr tagsüber das Dorf reinigt und euch auf den Sonnenuntergang vorbereitet, müsst ihr in der Nacht die die Maid vor gefährlichen Monstern beschützen. Ihr müsst diesen Zyklus immer wieder durchlaufen, um die Verdammten endgültig zu besiegen.

„Kinetsu-Gami: Path of the Goddess“ verbindet flotte Action mit Taktik-Gameplay.

Capcom schickt in Form von „Kanitsu-Gami: Path of the Goddess“ ein Action-Strategiespiel ins Rennen, das stark von Japan und der Mythologie des Inselstaats inspiriert ist. Ganz allein müsst ihr euch den Feinden übrigens nicht entgegenstellen, denn ihr dürft den Dorfbewohnern gewissermaßen Rollen zuweisen, damit sie euch in der Schlacht unterstützen. Ihr müsst eure eigenen Fähigkeiten und eure Ressourcen sinnvoll nutzen, um das Dorf zu retten.

Weitere Neuerscheinungen im Juli:

Offroad Mechanic Simulator (Release: 3. Juli 2024)

Fate Seeker 2 (Release: 4. Juli 2024)

Scholar’s Mate (Release: 4. Juli 2024)

Bleak Faith: Forsaken (Release: 5 Juli 2024)

Cyber Citizen Shockman Zero (Release: 5. Juli 2024)

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak (Release: 5. Juli 2024)

Lifeless Moon (Release: 9. Juli 2024)

Naheulbeuk’s Dungeon Master (Release: 9. Juli 2024)

Alaskan Road Truckers (Release: 11. Juli 2024)

Disaster Band (Release: 11. Juli 2024)

Ogre Tale (Release: 11. Juli 2024)

Mit „Ogre Tale“ erwartet euch ein Actionspiel mit knuffiger Optik.

Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble 3 (Release: 11. Juli 2024)

Infinite Inside (Release: 12. Juli 2024)

Darkest Dungeon 2 (Release: 15. Juli 2024)

Aerial_Knight’s We Never Yield (Release: 16. Juli 2024)

Bioframe: Outpost (Release: 16. Juli 2024)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! (Release: 16. Juli 2024)

EvilVEvil (Release: 16. Juli 2024)

Flock (Release: 16. Juli 2024)

Let’s School (Release: 16. Juli 2024)

Asphalt 9: Legends – Asphalt Legends Unite (Release: 17. Juli 2024)

Bō: Path of the Teal Lotus (Release: 18. Juli 2024)

„Bō: Path of the Teal Lotus“ ist ein malerisches Metroidvania.

Over Horizon X Steel Empire (Release: 18. Juli 2024)

SCHiM (Release: 18. Juli 2024)

EA Sports College Football 25 (Release: 19. Juli 2024)

Conscript (Release: 23. Juli 2024)

Exophobia (Release: 23. Juli 2024)

F1 Manager 2024 (Release: 23. Juli 2024)

The Star Named EOS (Release: 23. Juli 2024)

Arranger: A Role-Puzzling Adventure (Release: 25. Juli 2024)

Earth Defense Force 6 (Release: 25. Juli 2024)

Hairdresser Simulator (Release: 25. Juli 2024)

House of Golf 2 (Release: 25. Juli 2024)

Deadlink (Release: 30. Juli 2024)

