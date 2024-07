MultiVersus: Update bereitet auf Agent Smith vor und fügt neue Modi ein – Changelog

Passend zum Start des neuen Monats hat Entwickler Player First Games für „Multiversus“ das ebenso umfangreiche wie interessante Update 1.05 veröffentlicht. Der Patch bereitet das Prügelspiel nicht nur auf die baldige Ankunft eines taufrischen Kämpfers vor, sondern fügt außerdem noch einige neue Modi hinzu.

Die Matrix erzittert, Agent Smith ist im Anmarsch

Das Update dient vor allem als Vorbereitung für die Erweiterung der Auswahl an verfügbaren Kämpfern. In Kürze gesellt sich nämlich der aus den „Matrix“-Filmen bekannte Agent Smith zum großen Kader an spielbaren Charakteren. Prinzipiell können Fans diese Figur schon ab dem 8. Juli 2024 freischalten. Wer beim groß angelegten „Beat Rifts, Get Agent Smith“ ausreichend viele Rifts abschließt, kann sofort mit dem gefürchteten Matrix-Agenten in den Kampf ziehen.

Alle anderen müssen sich hingegen bis zum 23. Juli gedulden, dann steht Agent Smith wie jeder andere Kämpfer auch über den Ingame-Shop von „Multiversus“ zum Kauf bereit. Hierfür wird lediglich eine bestimmte Menge der Kämpferwährung benötigt. Es ist demnach noch ausreichend viel Zeit, um etwas auf die hohe Kante zu legen. Doch das ist noch längst nicht alles.

Neue Modi für Multiversus sind am Start

Neben der Vorbereitung für das große Debüt von Agent Smith umfasst das Update 1.05 einige zusätzliche Modi für „Multiversus“. Dazu zählt unter anderem die Variante namens „Free-for-All“, bei dem das Team-Element bei den Vier-Spieler-Kämpfen außer Kraft gesetzt wird. Der erste Spieler, der insgesamt vier Ringouts für sich entscheiden kann, geht als großer Gewinner hervor.

Was passiert sonst rund um „Multiversus“?

Außerdem steht ab sofort ein „Spectator Mode“ zur Auswahl. Wie es der Name bereits erahnen lässt, können bis zu vier Spieler gleichzeitig bei einem Custom-Kampf zuschauen. Hinzu kommen kleinere Änderungen, Optimierungen und Bug-Fixes. So benötigen die Spieler künftig deutlich weniger Sterne, um bei den Rifts alles freischalten zu können. Apropos Rift: Mit „Megalodog“ steht ein weiterer Schauplatz zur Verfügung, zwei weitere sollen zu einem späteren Zeitpunkt der Saison folgen.

Sehr zur Freude vieler Spieler feiern auch die Statistiken, die nach einem Match eingeblendet werden, ihr Comeback. Die vollständigen Patch Notes für das aktuelle Update von „Multiversus“ sind bei Reddit.com zu finden.

