Xbox Game Pass Juli 2024: Microsoft hat die ersten Spiele enthüllt

Mit dem neuen Monat erwartet die Abonnenten des Xbox Game Pass auch wieder ein ganzer Schwung neuer Spiele. Dabei bekommen es die Spieler nicht nur mit frischen Neuzugängen zu tun, denn das verrückte Space-Abenteuer „Journey to the Savage Planet“ kehrt auch in den Dienst zurück.

Zuletzt gab es Mitte Juni eine Auffrischung der Game-Pass-Bibliothek. Dabei wurden unter anderem Titel wie „EA Sports FC 24“, „SteamWorld Dig“ und „SteamWorld Dig 2“ oder auch „My Time at Sandrock“ zu dem Abo hinzugefügt.

Diese Spiele gibt es in der ersten Juli-Hälfte

Wie schön erwähnt feiert das Action-Adventure „Journey to the Savage Planet“ seine Rückkehr in den Game Pass. Das Spiel ist ab dem 3. Juli über Cloud und für Konsole und PC verfügbar. Abonnenten des Dienstes konnten sich bereits 2020 als Mitarbeiter von Kindred Aerospace versuchen, bevor der Titel gut ein Jahr später wieder aus der Bibliothek verschwand. In „Journey to the Savage Planet“ müssen die Spieler den bislang unbekannten Planeten ARY-26 erforschen und können dazu allerhand durchgeknallte Tools nutzen.

Dies sind die weiteren Spiele für den Game Pass im Juli:

3. Juli – „Nickelodeon All-Star Brawl 2“ (Cloud, Konsole und PC): In dem Kampfspiel können die Nutzer aus einer großen Auswahl an Nickelodeon-Charakteren wählen. Neben dem Kampf gegen Freunde gibt es auch eine Roguelike-Kampagne.

In dem Kampfspiel können die Nutzer aus einer großen Auswahl an Nickelodeon-Charakteren wählen. Neben dem Kampf gegen Freunde gibt es auch eine Roguelike-Kampagne. 9. Juli – „Cricket 24“ (Cloud, Konsole und PC): Spieler können gegen gegen große Cricket-Nationen wie Australien und England in den offiziellen Turnieren Ashes, West Indies, Neuseeland, Irland und anderen antreten. Zum ersten Mal kann man sich auch professionellen indischen T20-Teams stellen.

Spieler können gegen gegen große Cricket-Nationen wie Australien und England in den offiziellen Turnieren Ashes, West Indies, Neuseeland, Irland und anderen antreten. Zum ersten Mal kann man sich auch professionellen indischen T20-Teams stellen. 9. Juli – „The Case of the Golden Idol“ (Cloud, Konsole und PC): Chaos, Magie und ein grausamer Mord! In dem Point-and-Click-Detektivabenteuer müssen die Nutzer eine Reihe grausamer Fälle aufklären.

Chaos, Magie und ein grausamer Mord! In dem Point-and-Click-Detektivabenteuer müssen die Nutzer eine Reihe grausamer Fälle aufklären. 11. Juli – „Neon White“ (Cloud, Konsole und PC): Ein schnelles Action-Spiel aus der First-Person-Perspektive, in dem ein Attentäter aus der Hölle darum kämpfen muss, im Himmel leben zu können.

Ein schnelles Action-Spiel aus der First-Person-Perspektive, in dem ein Attentäter aus der Hölle darum kämpfen muss, im Himmel leben zu können. 11. Juni – „ Tchia“ (Cloud, PC und Xbox Series X|S): Eine physikbasierte Sandbox, in der man klettern, fliegen, schwimmen und mit seinem Boot eine Inselwelt erkunden kann. Die Xbox-Version enthält das neueste Spielupdate.

„ Eine physikbasierte Sandbox, in der man klettern, fliegen, schwimmen und mit seinem Boot eine Inselwelt erkunden kann. Die Xbox-Version enthält das neueste Spielupdate. 16. Juli – „Magical Delicacy“ (Cloud, Konsole und PC): Ein neues Jump’n’Run-Spiel mit Pixelgrafik, das gleich zum Release im Game Pass erscheint.

Ein neues Jump’n’Run-Spiel mit Pixelgrafik, das gleich zum Release im Game Pass erscheint. 16. Juli – „Flock“ (Cloud, Konsole und PC): Ein Multiplayer-Koop-Spiel, das ebenfalls gleich zum Release in dem Abo verfügbar ist. In „Flock“ können die Nutzer gemeinsam putzige fliegende Geschöpfe sammeln.

Diese Spiele werden den Game Pass bald verlassen

Auch in diesem Monat werden wieder einige Spiele aus der Bibliothek des Xbox Game Pass gestrichen. Die folgenden Titel werden nur noch bis zum 15. Juli zur Verfügung stehen:

„Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly“ (Cloud, Konsole und PC)

„Figment 2: Creed Valley“ (Cloud, Konsole und PC)

„Sins of a Solar Empire: Rebellion“ (PC)

„TOEM“ (Cloud, Konsole und PC)

„The Wandering Village“ (Cloud, Konsole und PC)

Quelle: Xbox

Weitere Meldungen zu Xbox Game Pass.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren