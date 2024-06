Xbox Game Pass: Weitere Spiele für Juni angekündigt

Microsoft hat angekündigt, welche Spiele in diesem Monat in einer zweiten Welle in den Game Pass kommen. Abonnenten können sich auf "My Time at Sandrock" und mehr freuen.

Bereits Anfang des Monats hat Microsoft einige Spiele bekanntgegeben, die im Juni zum Xbox Game Pass stoßen werden. Allerdings handelte es sich dabei nur um die erste Welle, die jedoch Titel wie „Octopath Traveler“ und „Octopath Traveler 2“ oder auch „The Callisto Protocol“ sowie „Still Wakes the Deep“ mit sich brachte.

Nun kündigte das Unternehmen die zweite Welle an Spielen an, die die Abonnenten des Dienstes in diesem Monat erwartet. Dazu gibt es Informationen darüber, welche Titel den Game Pass bald wieder verlassen müssen.

Diese Spiele bringt die zweite Welle im Juni

Nachdem die Spieler bereits den Erstling „My Time at Portia“ über den Game Pass spielen können, bringen die Entwickler von Pathea Games auch den Nachfolger in das Abo. Das offiziell im November 2023 gestartete „My Time at Sandrock“ gibt es seit dem 19. Juni im Xbox Game Pass. Wie der erste Titel spielt auch „My Time at Sandrock“ in einer postapokalyptischen Welt, in der die Nutzer eine alte Siedlung wieder auf Vordermann bringen müssen.

Diese weiteren Spiele kommen im Juni ebenfalls in den Game Pass:

20. Juni – „Keplerth“ (PC): Ein 2D-Sandbox-Rollenspiel, bei dem man allein oder im Multiplayer auf einem feindlichen Planeten überleben muss.

Ein 2D-Sandbox-Rollenspiel, bei dem man allein oder im Multiplayer auf einem feindlichen Planeten überleben muss. 25. Juni − „EA Sports FC 24“ (Cloud, Konsole und PC) EA Play: Passend zur UEFA EURO 2024 können Abonnenten bald auch virtuell das Runde ins Eckige bringen.

Passend zur UEFA EURO 2024 können Abonnenten bald auch virtuell das Runde ins Eckige bringen. 26. Juni – „SteamWorld Dig“ (Cloud und Konsole): Ein Platform-Mining-Abenteuer mit Metroidvania-Einflüssen. In dem Klassiker aus 2013 übernehmen die Spieler die Rolle eines einsamen Mining-Steambots namens Rusty.

Ein Platform-Mining-Abenteuer mit Metroidvania-Einflüssen. In dem Klassiker aus 2013 übernehmen die Spieler die Rolle eines einsamen Mining-Steambots namens Rusty. 26. Juni – „SteamWorld Dig 2“ (Cloud und Konsole): Auch der Nachfolger zu „SteamWorld Dig“ kommt in den Game Pass. In diesem Teil sucht der Steambot Dorothy nach dem verschwundenen Rusty.

Auch der Nachfolger zu „SteamWorld Dig“ kommt in den Game Pass. In diesem Teil sucht der Steambot Dorothy nach dem verschwundenen Rusty. 27. Juni – „Robin Hood – Sherwood Builders“ (Cloud, PC und Xbox Series X|S): Ein Open-World-Rollenspiel mit Bau-Elementen. Die Spieler schließen sich Robin Hood und seiner Bande an, die Bewohnern helfen sowie Orte erkunden, die von Mythen und Geschichte inspiriert sind.

Diese Spiele werden das Abo bald verlassen

In den kommenden Tagen werden wieder einige Spiele das Abo des Xbox Game Passes verlassen. Abonnenten erhalten bis zu den jeweiligen Terminen jedoch noch einen Rabatt auf die Games.

Ab 30. Juni

„FIFA 22“ (Konsole und PC)

„F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch“ (Cloud, Konsole und PC)

„Stranded Deep“ (Cloud, Konsole und PC)

„Story of Seasons: Friends of Mineral Town“ (Cloud, Konsole und PC)

„Sword and Fairy Together Forever“ (Cloud, Konsole und PC)

Ab 5. Juli

Cricket 22 (Cloud, Konsole und PC)

