Elden Ring: Messmer der Pfähler in Shadow of the Erdtree besiegen – Guide, Tipps

Messmer der Pfähler bereitet euch Schwierigkeiten in "Elden Ring: Shadow of the Erdtree"? Dann findet ihr in diesem Guide ein paar Tipps für den Bosskampf!

Achtung, es folgen Spoiler: Messmer der Pfähler ist gewissermaßen das Gesicht von „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“ und gehört zu den härtesten Bossgegnern im ganzen DLC. Dementsprechend verwundert es nicht, dass ihr euch hier auf einen extrem harten Kampf einstellen solltet, der euch einiges abverlangen wird. In diesem Guide unserer kleinen Artikelreihe geben wir euch ein paar Tipps, wie ihr den Halbgott in die Knie zwingen könnt.

Ihr findet Messmer der Pfähler am Schattenbergfried, wo ihr übrigens noch über einige weitere Bossgegner stolpern könnt. Der Eingang zu seiner Arena befindet sich am Ort der Gnade „Eingang zur Dunklen Kammer“. Einen kleinen Tipp geben wir euch schon vorab: Idealerweise solltet ihr einen Talisman ausrüsten, der eure Resistenz gegen Feuerschaden erhöht. Messmers Angriffe richten enormen Schaden an und auf diese Weise könnt ihr etwas länger durchhalten.

Feuer mit Feuer bekämpfen

Genauso wie einige andere Bossgegner in „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“ ist auch Messmer enorm aggressiv. Er gönnt euch während seiner Angriffsserien kaum eine ruhige Sekunde. Wenn ihr in die Defensive gedrängt werdet, kann der Kampf deshalb sehr schnell vorbei sein. Aus diesem Grund möchten wir euch empfehlen, die Flucht nach vorne zu suchen. Ihr solltet also versuchen, ihn bestmöglich unter Druck zu setzen.

In der ersten Phase setzt Messmer der Pfähler vor allem auf sein Speer und wird verschiedene Angriffsserien damit starten. Ihr solltet seinen Attacken idealerweise ausweichen, da seine Angriffe mit Feuermagie verstärkt sind und somit durch euren Block hindurch Schaden anrichten. Besonders in Acht nehmen solltet ihr euch indes vor einem Griff des Bossgegners: Hierbei wird er euch packen, mit seiner Waffe aufspießen und euch in Brand stecken!

Sobald ihr dem „Shadow of the Erdtree“-Boss ungefähr die Hälfte seiner Lebensenergie abgezogen habt, startet eine kleine Zwischensequenz. Hierin hält der DLC-Bossgegner einen kleinen Monolog und entfernt sich sein rechtes Auge. Nun werden sich Messmers Bewegungen etwas verändern, da er sich fortan auch in eine Schlange verwandelt, die quer durch die Arena schießt. Achten solltet ihr vor allem auf eine Angriffsserie, in der Messmer als Schlange dreimal nacheinander auf hinabschießt. Nach der dritten Attacke steht euer Kontrahent kurz still und ihr könnt ordentlich Schaden austeilen.

Da ihr selbst auch sehr aggressiv vorgehen solltet, wäre es gerade in diesem Kampf durchaus sinnvoll, eine eurer Geisteraschen einzusetzen. Diese kann immer wieder die Aufmerksamkeit des „Elden Ring“-Bosses auf sich lenken, was euch wiederum Zeit gibt, um ein paar Treffer zu landen. Wie schon bei einigen der vorherigen Bosskämpfe möchten wir euch darüber hinaus auch hier empfehlen, auf Blutungsschaden zu setzen, da dieser sehr effektiv ist.

Um gegen Messmer der Pfähler letztendlich erfolgreich zu sein, solltet ihr aggressiv und risikofreudig vorgehen, ohne es dabei zu überstürzen. Es ist ein schmaler Grat, auf dem ihr euch hier bewegen müsst. Doch mit der nötigen Geduld könnt ihr auch dieses Hindernis überwinden. Als Belohnung winken euch 400.000 Runen und ein neues Echo.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“-Guides angelangt. Falls ihr auch gegen andere Bossgegner ein paar Tipps haben möchtet, werft gerne einen Blick in unsere übrigen Artikel zum Spiel. Ansonsten wünschen wir euch natürlich noch viel Spaß im Reich der Schatten.

