Elden Ring: Romina Heilige der Knospe in Shadow of the Erdtree besiegen – Guide, Tipps

Euch bereitet Romina, Heilige der Knospe in "Elden Ring: Shadow of the Erdtree" ein paar Probleme? Dann haben wir in unserem kleinen Guide ein paar Tipps für euch.

Achtung, es folgen Spoiler: Zu den Story-Bossen, die ihr in „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“ auf jeden Fall besiegen müsst, zählt Romina, Heilige Knospe. Als Story-Boss verlangt sie euch einiges ab und gehört zu den stärksten Bossgegnern im Reich der Schatten. Wir geben euch in diesem Teil unserer kleinen Artikelreihe ein paar Tipps für das Duell mit ihr.

Um es überhaupt erst mit Romina aufnehmen zu können, müsst ihr es zu den Alten Ruinen von Rauh schaffen. Das Tor zur Arena des Bosses findet ihr schließlich beim Ort der Gnade „Haupttor der Kirche der Knospe“. Sie verlangt euch einiges ab, was auch daran liegt, dass während des Kampfes mit ihr Erinnerungen an eure Konfrontation mit Malenia hochkommen könnten. Wie dieser Boss verursacht nämlich auch Romina Scharlachfäule.

Scharlachfäule macht euch das Leben schwer

Bevor ihr die Arena betretet, solltet ihr idealerweise euer Inventar und eure Ausrüstung optimieren. Sinnvoll sind Verbrauchsgegenstände, die Scharlachfäule heilen oder auch Talismane, die euch eine gewisse Resistenz hiergegen verleihen. Jeder erfolgreiche Treffer, den der „Shadow of the Erdtree“-Boss mit seinem Speer landen kann, lässt die Scharlachfäule-Anzeige steigen. Ihre Speerhieben könnt ihr jedoch mit etwas Übung gut ausweichen oder sie abblocken.

Zum Glück sind ihre Angriffe in der Regel des Kampfes gut zu lesen. Dementsprechend könnt ihr euch nach einigen Runden bereits ordentlich auf sie einstellen. Sobald ihr den Rhythmus ihrer Attacken verinnerlicht habt, wird das Duell gegen Romina, Heilige Knospe schon ein gutes Stück einfacher. Wichtig in der Frühphase des Kampfes: Wenn ihr pinke Schmetterlinge um den Boss herumfliegen seht, lauft schnell zu einem freien Bereich der Arena!

Doch wir haben auch eine gute Nachricht für euch, denn Romina, Heilige der Knospe hat keine zweite Phase! Es ist ein Grund, weshalb dieser Bosskampf an sich ein kleines bisschen einfacher ist als die Konfrontationen mit anderen Bossen. Nun, zumindest für die Verhältnisse, die ansonsten im „Elden Ring“-DLC herrschen. Immerhin ist dies immer noch eine Erweiterung aus dem Hause FromSoftware und diese waren bekanntlich noch nie sonderlich einfach.

Sobald ihr ein Gefühl für Rominas Angriffe bekommen habt und nichts überstürzt, könnt ihr diesen Bossgegner bezwingen. Solltet ihr Probleme haben, könnt ihr natürlich auch eine eurer Geisteraschen heraufbeschwören. Während diese die Aufmerksamkeit des „Shadow of the Erdtree“-Bosses auf sich zieht, könnt ihr in einem geeigneten Moment zuschlagen.

Als Belohnung für eure Mühen erhaltet ihr stolze 380.000 Runen und ein Echo, das ihr bei der Tafelrunde unter anderem gegen Rominas Speer eintauschen dürft. Die Runen sind zudem nützlich, um euren Charakter noch ein bisschen zu verstärken, immerhin warten noch weitere Bosse im Reich der Schatten auf euch und diese haben es wirklich in sich.

Solltet ihr gegen diese ebenfalls ein paar Tipps gebrauchen können, werft gerne einen Blick in unsere übrigen Guides zum fordernden Open-World-Abenteuer. Bis dahin wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß mit „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“.

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren