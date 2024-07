Elden Ring: Rellana Zwillings-Mondritterin in Shadow of the Erdtree besiegen – Guide, Tipps

Rellana, Zwillings-Mondritterin macht euch in "Elden Ring: Shadow of the Erdtree" das Leben schwer? In diesem Guide geben wir euch ein paar Tipps an die Hand.

Achtung, es folgen Spoiler: Nachdem ihr die Zwischenlande erobert habt, warten in „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“ neue Gefahren und Herausforderungen auf euch. Hierzu zählen neben fiesen Dungeons natürlich auch allerlei neue mächtige Bossgegner, wie zum Beispiel Rellana, Zwillings-Mondritterin. Diese hat sich bereits einen gewissen Ruf innerhalb der Community erarbeitet und zahlreichen Spielern das Leben schwer gemacht.

Ihr trefft Rellana im Schloss Ensis, genauer beim Ort der Gnade „Kammer des Schlossherren“. Von hier aus müsst ihr nur ein kleines Stück gehen und schon steht ihr vor dem golden schimmernden Durchgang zu ihrer Arena. Sie gehört zu den ersten Story-Bossen im DLC und ihr müsst sie besiegen, wenn ihr die Story erfolgreich abschließen möchtet.

Magie und Feuer wirbeln durch die Arena

Genauso wie bei einigen anderen Bossen dürften euch vor dem Durchgang zur Arena kleine goldene Objekte auffallen. Wenn ihr mit diesen interagiert, könnt ihr NPC-Krieger als Unterstützung heraufbeschwören. Zu euren Helfern zählt unter anderem die Ritterin Leda, um die sich auch eine eigene Quest-Reihe in der Erweiterung dreht. Darüber hinaus könnt ihr natürlich auch eine eurer Geisteraschen heraufbeschwören.

Allerdings hat die Beschwörung eurer Helfer in „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“ nicht nur Vorteile. Je mehr Beschwörungen ihr durchführt, desto mehr Lebensenergie erhalten die Bossgegner, denen ihr im Reich der Schatten begegnet. Ihr solltet es euch also gut überlegen, ob ihr wirklich einen oder gar mehrere Helfer an eure Seite holt.

Doch nun kommen wir endlich zum Bosskampf an sich: Rellana, Zwillings-Mondritterin bewegt sich anmutig durch die Arena, fast schon so als würde sie tanzen. In der ersten Phase des Kampfes wird sie Magie einsetzen, etwa um Projektile einzusetzen oder eines ihrer eigenen Schwerter damit zu verstärken. Während die kleinen magischen Projektile keine allzu große Herausforderung sind, können ihre mit Magie verstärken Schwerthiebe ziemlich nervig sein.

In der ersten Phase solltet ihr versuchen, möglichst nah am „Shadow of the Erdtree“-Boss dranzubleiben und ihren Schwerthieben bestmöglich auszuweichen. Wenn ihr sie genügend unter Druck setzt und ihre Haltung brecht, könnt ihr der Ritterin mit einem starken Schlag großen Schaden zufügen. Da die jedoch ab und zu sehr lange Kombos einsetzt, in der sie bis zu sieben Hiebe aneinanderhängt, kann es etwas dauern, bis ihr euch an ihre Angriffe gewöhnt habt.

Der wahre Kampf beginnt allerdings erst mit der zweiten Phase! Sobald ihr Rellana, Zwillings-Mondritterin ungefähr die Hälfte ihrer Lebensenergie abgezogen habt, wird sie ihr zweites Schwert mit Feuermagie verstärken. Ihre Attacken sind nun also doppelt gefährlich! Gerade ihre Feuerangriffe haben teils eine enorme Reichweite und verursachen massiven Schaden.

Was die Dinge zusätzlich verkompliziert ist, dass der Boss nun noch aggressiver angreift und euch kaum noch Luft zum Atmen lässt. Es ist ein Tanz auf der Rasierklinge, bei dem jeder Fehler für euch das Ende bedeuten kann. Wie schon im Kampf gegen die Göttliche Bestie Tanzender Löwe empfehlen wir euch übrigens, auf Blutungsschaden zu setzen. Mit diesem konnten wir gegen den Bossgegner großen Schaden anrichten.

Doch warum wird dieser „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“-Boss eigentlich als „Zwillings-Mondritterin“ bezeichnet? Es kann vorkommen, dass sie sich in die Luft schraubt und dann zwei Monde bei ihr erscheinen. Beide werden nacheinander auf den Boden aufschlagen und eine Schockwelle durch die Arena jagen. Anschließend saust Rellana selbst hinab, woraufhin eine weitere Schockwelle kommt. Über diese könnt ihr mit dem richtigen Timing drüberspringen.

Rellana verlangt euch viel ab und ist ein wirklich herausfordernder Bossgegner. Doch mit genügend Ausdauer und Ruhe könnt ihr gegen sie bestehen, um sie letztendlich in die Knie zu zwingen. Als Belohnung für euren Sieg über den Boss erhaltet ihr ein Echo und 180.000 Runen. Falls ihr Probleme mit anderen Bossgegnern haben solltet, werft gerne einen Blick in unsere übrigen Guides. Ansonsten wünschen wir euch natürlich noch viel Spaß mit dem Action-RPG!

