Elden Ring: Ymir-Questline in Shadow of the Erdtree abschließen – Guide, Tipps

Eine umfangreiche Questline in "Elden Ring: Shadow of the Erdtree" dreht sich um den Charakter Ymir. Wir helfen euch dabei, seinen Auftrag zu erfüllen.

Achtung, es folgen massive Spoiler: Im Reich der Schatten, das ihr in „Shadow of the Erdtree“ erkundet, warten nicht nur allerlei mächtige Bossgegner auf euch, sondern in bester „Elden Ring“-Manier natürlich auch wieder verworrene Questlines. In diesem Guide helfen wir euch dabei, die Nebenmission rund um Ymir erfolgreich abzuschließen. Diese beginnt mit einer kleinen Schnitzeljagd, ehe sie letztendlich in einem epischen Finale gipfelt.

Um diese Quest überhaupt starten zu können, müsst ihr selbstverständlich zunächst euren Auftraggeber finden. Hierbei handelt es sich um Ymir, den ihr in der Kathedrale von Manus Metyr findet. Diesen Ort könnt ihr erst erreichen, sobald ihr in Scadu Altus angekommen seid. Nachdem ihr das Gebäude betreten habt, müsst ihr durch das Tor vor euch gehen und schon seht ihr Ymir auf einem Thron sitzen. Sprecht mit ihm, um die Quest zu beginnen.

Süßer die Glocken nie klingen

Wenn ihr mit Ymir redet, wird er euch zwei Gegenstände überreichen. Einmal eine Karte, die einen Ort in der „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“-Welt zeigt. Eure Aufgabe ist es, diesen Ort zu finden, um dort eine Glocke zu läuten. Das geht allerdings nur, wenn ihr auch das zweite Objekt in eurem Besitz habt, das euch euer Quest-Geber überreicht: Ein zerbrochenes Medaillon. Danach solltet ihr euch noch kurz in der Kathedrale umschauen. In dieser steht nämlich ein NPC namens Jolán, die einen ziemlich reservierten Eindruck macht. Gegenüber Ymir ist sie jedoch sehr loyal, wie ihr später merken werdet.

Die erste Glocke findet ihr im Südosten. Erreichen könnt ihr es über das Himmelblaue Ufer. Um zu den ersten Fingerruinen, wie diese Orte genannt werden, gelangen zu können, müsst ihr in Richtung Süden reisen, ein Stück an der Küste entlang gehen und schließlich nach Norden zum Ort gehen. Sobald ihr den Ort erreicht habt, müsst ihr in den hinteren Bereich der Ruine vordringen. Dort hängt ein Finger hinab, der jene Glocke bildet, die ihr läuten müsst.

Nachdem ihr eure Aufgabe erledigt habt, reist zurück zur Kathedrale von Manus Metyr und sprecht dort mit Ymir. Er wird sich glücklich über euren Erfolg zeigen und euch eine zweite Karte überreichen. Diese führt euch in den Nordosten der „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“-Map. Dieses Gebiet erreicht ihr über den Schattenbergfried, in dem ihr auch gegen Messmer der Pfähler kämpft. Begebt euch hier zum Ort der Gnade „Schattenbergfried, Hintertor“.

Wenn ihr geradeaus geht, kommt ihr in eine Boss-Arena, in der gegen Kommandant Gaius kämpfen müsst. Wenn ihr von der Gnade aus nach rechts geht gelangt ihr zu einer Marika-Statue und vor dieser müsst ihr eine bestimmte Geste ausführen, die ihr im DLC erhalten könnt. Genauer handelt es sich hierbei um die Geste „Oh Mutter“, die ihr in der Nähe des Bonny-Dorfes finden könnt. Setzt die Geste ein und betretet so das Hinterland.

Von hier aus könnt ihr ein paar neue Orte erreichen und ihr findet hier sogar gleich drei Bossgegner. Diese könnt ihr allerdings auch ignorieren, wenn ihr das möchtet. Seid ihr schnell genug, könnt ihr an ihnen vorbeireiten und gelangt so zu den nächster Fingerruinen. Das Vorgehen ändert sich an diesem Ort nicht: Ihr müsst die „Glocke“ im hinteren Bereich des Areals finden, sie läuten und anschließend wieder zu Ymir zurückkehren.

Die geheime dritte Fingerruine

Sprecht in der Kathedrale von Manus Metyr erneut mit Ymir, der sich einmal mehr erfreut davon zeigt, dass ihr seinem Wunsch nachgekommen seid. Als Belohnung wird er euch eine dritte Karte überreichen. Die Schnitzeljagd geht also weiter, doch diesmal müsst ihr nicht allzu weit reisen. Lasst am Ort der Gnade einige Zeit vergehen und ihr werdet merken, dass Ymir nicht mehr auf seinem Thron sitzt. Geht vom Thron aus nach rechts, um mit Ymir draußen zu reden.

Geht anschließend zurück zu seinem Thron und ihr werdet merken, dass ihr mit diesem nun interagieren könnt! Unter ihm befindet sich eine Leiter, die hinab in eine unterirdische Höhle führt. Was wäre „Shadow of the Erdtree“ für ein „Elden Ring“-DLC, wenn es keine unterirdischen Bereiche geben würde? Steigt die Leiter hinunter und nach ein paar Schritten müsst ihr euch einem Eindringling entgegenstellen. Besiegt ihn und setzt euren Weg fort.

Wie ihr bemerkt haben dürftet, habt ihr die letzten Fingerruinen gefunden und müsst noch eine Glocke läuten. Danach werdet ihr an einen anderen Ort teleportiert, an dem ihr euch einem geheimen Bossgegner entgegenstellen müsst: Metyr, Mutter der Finger. Verglichen mit einigen anderen „Shadow of the Erdtree“-Bossen ist dieser Gegner zwar nicht so stark, dennoch solltet ihr eure Kontrahentin keinesfalls unterschätzen, denn einige ihrer Attacken haben es in sich.

Aus ihrem „Gesicht“ schießt Metyr Magiestrahlen auf euch ab, denen ihr mit ein bisschen Übung jedoch gut ausweichen können solltet. Außerdem wird sie ab und an versuchen, euch aus dem Weg zu rammen, doch auch das sollte keine allzu große Herausforderung darstellen. Konzentriert eure Angriffe auf den Brustbereich der Mutter der Finger. Während unseres Kampfes mit dem „Elden Ring“-DLC-Boss war Blutungsschaden sehr effektiv.

In der zweiten Phase des Kampfes wird der Bossgegner darüber hinaus eine Art schwarzes Loch beschwören, das in einem flächendeckenden Angriff aufgeht. Sobald ihr diesen Angriff seht, solltet ihr also möglichst viel Abstand zwischen euch und Metyr bringen. Außerdem wird der Boss zwischendurch immer mal wieder kleine Gegner herbeirufen, die euch das Leben zusätzlich schwer machen. Ansonsten bleibt die Vorgehensweise so wie schon in der ersten Phase.

Als Belohnung erhaltet ihr satte 420.000 Runen (!) und ein Echo, das ihr bei der Tafelrunde unter anderem gegen eine Waffe eintauschen könnt. Nach eurem Sieg kehrt ihr wieder zurück und könnt noch einmal mit Ymir in der Kathedrale sprechen. Obwohl es hierbei ein Problem gibt, denn der Thronraum ist leer und wenn ihr wieder mit dem Thron interagiert, werdet ihr von Jolán angegriffen. Ihr müsst sie besiegen, um mit der Quest fortfahren zu können.

Finaler Showdown

Lasst eure Deckung allerdings noch nicht fallen, denn nun will Ymir den Platz von Metyr als neue Mutter der Finger einnehmen! Ymir hält glücklicherweise nicht ähnlich viel aus wie seine „Shadow of the Erdtree“-Vorgängerin, doch dafür kann er sich teleportieren. Eine extrem lästige und nervige Fähigkeit. Wenn ihr Ymir besiegt habt, erhaltet ihr als Lohn für eure Mühen seine Klangperle, sein Outfit und seinen Stab, also das komplette Ymir-Set.

An sich ist die Ymir-Questline nun vorbei, doch es gibt noch eine Wahl, die ihr nach dem Bosskampf treffen könnt. Hierfür müsst ihr zunächst den Bereich noch einmal per Schnellreise laden. Wenn ihr jetzt in die Kathedrale geht, könnt ihr die im Sterben liegende Jolán sehen. Geht zu ihr, um mit eurer einstigen Kontrahentin zu sprechen. Am Ende eures kleinen Gesprächs werdet ihr vor die Wahl gestellt, ihr eines von zwei Objekten zu geben.

Ihr könnt ihr eine Iris der Gnade oder aber eine Iris der Verfinsterung anbieten. Nutzt ihr erstere, erhaltet ihr als Belohnung eine Geisterasche von Jolán und ihrer Schwester Anna. Benutzt ihr stattdessen letztere, erlangt ihr Joláns Katana, das Schwert der Nacht. Da die Geisterasche nicht allzu stark ist, würden wir euch dazu raten, die Iris der Verfinsterung zu nutzen. Joláns Schwert der Nacht zählt zu den besten neuen Waffen in „Shadow of the Erdtree“.

Damit sind wir nun auch am Ende unseres kleinen Guides zur Ymir-Questline im „Elden Ring“-DLC angelangt. Falls ihr noch mehr Tipps haben möchtet, werft gerne einen Blick in unsere übrigen Guides zum Open-World-Abenteuer.

