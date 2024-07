Sonic X Shadow Generations: Vierter spielbarer Charakter – Sega lässt Fans rätseln

Bis zum Release von „Sonic X Shadow Generations“ ziehen zwar noch einige Monate ins Land. Doch bereits jetzt sorgt die Neuauflage für einiges an Aufsehen. Auslöser dafür ist ein Update der offiziellen Webseite, das derzeit für Stirnrunzeln sorgt. Was genau will Sega damit andeuten?

Welche Sonic-Überraschung plant Sega derzeit?

Wer dieser Tage der offiziellen Webseite von „Sonic X Shadow Generations“ einen Besuch abgestattet hat, dürfte bereits eine Änderung in einem bestimmten Bereich bemerkt haben. Dort sind nämlich die spielbaren Charaktere der Neuauflage zu finden.

Drei davon sind bisher bekannt: Neben Sonic dürfen die Fans schon bald alternativ in die Rollen von Classic Sonic und Shadow schlüpfen. Doch vor kurzem hat sich neben Shadow ein vierter Slot geöffnet – bisher noch ohne Inhalt, dafür mit dem Vermerk „coming soon…“ („kommt demnächst“).

Mit diesem Hinweis scheint Sega einen weiteren und somit vierten spielbaren Charakter für „Sonic X Shadow Generations“ zu bestätigen. Konkrete Details gibt es diesbezüglich bisher nicht, doch zumindest gibt es einen Ansatz für Spekulationen. Sowohl die Positionierung des neuen Slots als auch die grundlegende Gestaltung deutet darauf hin, dass Sega schon bald eine komplett neue Variante von Shadow präsentieren wird. Die Fans sollten diesen Bereich der offiziellen Webseite daher ganz genau im Auge behalten.

Wann erscheint Sonic X Shadow Generations?

Noch hat Sega ausreichend viel Zeit, um weitere Details rund um „Sonic X Shadow Generations“ zu verkünden. Der Release des Spiels ist für den 25. Oktober 2024 auf dem PC und Konsolen geplant – unter anderem die PS5 und die PS4.

Bei „Sonic X Shadow Generations“ handelt es sich um eine Neuauflage von „Sonic Generations“, das ursprünglich im Jahr 2011 auf den Markt kam. Unter anderem dürfen sich die Fans auf eine überarbeitete Grafik und zusätzliche Inhalte freuen. Dazu zählt unter anderem eine komplett neue Kampagne, bei der nicht Sonic, sondern Shadow im Fokus stehen wird.

