Sonic X Shadow Generations: Umfangreiches Gameplay zeigt Shadow, den Biolizard und mehr

Zum Abschluss der Woche zeigt sich "Sonic X Shadow Generations" in einem umfangreichen Gameplay-Video. In dem Video dreht sich alles um den neuen spielbaren Charakter Shadow.

Anfang des Jahres kündigte Sega im Rahmen einer „State of Play“ mit „Sonic X Shadow Generations“ ein weiteres Remaster eines „Sonic“-Klassikers an.

Nach der offiziellen Enthüllung des Releasetermins auf dem Summer Game Fest 2024 folgten in dieser Woche frische Spielszenen aus „Sonic X Shadow Generations“. Das besagte Gameplay-Video bringt es auf eine Laufzeit von rund acht Minuten und rückt mit Sonics Widersacher Shadow den neuen spielbaren Charakter des Remasters in den Mittelpunkt.

Auf Fans von „Sonic Adventures 2“ wartet zudem ein Wiedersehen mit der Weltraum-Kolonie ARK und dem wuchtigen Biolizard.

Moderne und klassische Level vereint

Genau wie das originale „Sonic Generations“ aus dem Jahr 2011 greift „Sonic X Shadow Generations“ sowohl die moderneren 3D-Levels der „Sonic“-Reihe als auch das klassische 2D-Gameplay der frühen Jahre auf. Wie es der Name bereits andeutet, übernehmen wir im Remaster nicht nur die Kontrolle über die 2D- und 3D-Versionen von Sonic.

Darüber hinaus ist der durchtriebene Shadow mit eigenen Levels und Fähigkeiten mit von der Partie. Wie Sega kürzlich ankündigte, haben wir es bei „Sonic X Shadow Generations“ nicht mit dem einzigen Projekt zu tun, in dem Shadow einen Auftritt haben wird. So arbeitet Sega aktuell an einem Anime-Prequel mit dem Namen „Sonic x Shadow Generations: Dark Beginning“.

Der Anime erscheint im Herbst und soll uns einen genaueren Blick auf die mysteriöse Vergangenheit von Shadow, der auch als ultimative Lebensform bezeichnet wird, ermöglichen. Einen handfesten Termin spendierte Sega „Sonic x Shadow Generations: Dark Beginning“ bislang nicht.

Ganz im Gegensatz zu „Sonic X Shadow Generations“. Der mit neuen Inhalten und technischen Verbesserungen aufgepeppte Plattformer erscheint am 25. Oktober 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch.

Spielerinnen und Spieler, die den Titel vorbestellen, kommen in den Genuss eines exklusiven Extras in Form eines „Sonic Adventure Legacy Skins“.

