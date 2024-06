Sonic X Shadow Generations: Gameplay zeigt Shadow in Aktion – Releasetermin bestätigt

Am heutigen Freitagabend startet mit dem großen Eröffnungsevent das Summer Game Fest 2024. Bereits im Vorfeld des Events erreichte uns ein möglicher Releasetermin zu "Sonic X Shadow Generations".

Update: Ein weiterer Leak bewahrheitete sich auf dem Summer Game Fest 2024 so eben. Wie Sega bekannt gab, erscheint „Sonic X Shadow Generations“ in der Tat am 25. Oktober 2024.

Passend zur Bestätigung des Releasetermins stellte Sega einen Gameplay-Trailer zur Ansicht bereit. Dieser liefert uns Eindrücke aus dem Spielgeschehen und zeigt zudem den Neuzugang Shadow in Aktion.

Ursprüngliche Meldung: Anfang des Jahres gab der Publisher Sega bekannt, dass wir uns in diesem Jahr auf die Rückkehr eines weiteren „Sonic“-Klassikers freuen dürfen.

Die Rede ist von „Sonic Generations“ aus dem Jahr 2011, das in Form von „Sonic X Shadow Generations“ zurückkehren wird. Während die Verantwortlichen von Sega bislang nur von einer geplanten Veröffentlichung im Herbst sprechen, möchte der bekannte Leaker und Insider „billbil-kun“ bereits mehr wissen.

Wie „billbil-kun“ berichtet, soll „Sonic X Shadow Generations“ für eine Veröffentlichung am 25. Oktober 2024 vorgesehen sein. Dies war laut dem Leaker zumindest bis März der Plan. Daher sei nicht auszuschließen, dass sich an dem Termin kurzfristig etwas geändert hat.

Ankündigung am heutigen Abend?

Ergänzend zum möglichen Releasetermin tauchten das Cover-Art und Screenshots zu „Sonic X Shadow Generations“ auf. Auch dies dürfte darauf hindeuten, dass eine entsprechende Ankündigung unmittelbar bevorsteht.

Da Sega zu den kürzlich bestätigten Partnern des Summer Game Fest 2024 gehört, dürfte es im Rahmen des heutigen Eröffnungsevents so weit sein.

Dieses startet um 23 Uhr unserer Zeit. Wie in den Vorjahren könnt ihr das Eröffnungsevent zum Summer Game Fest natürlich bei uns im Livestream verfolgen. Wir sind für euch live mit von der Partie und werden euch zeitnah mit allen wichtigen Informationen und Ankündigungen versorgen.

Übrigens wurde „Sonic X Shadow Generations“ in Südkorea im April mit einer Altersfreigabe versehen. Dies deutet ebenfalls auf eine baldige Enthüllung oder Ankündigung des Releasetermins hin.

Ein Klassiker feiert sein Comeback

Zu den Besonderheiten von „Sonic Generations“ gehörte seinerzeit die Tatsache, dass der Plattformer Elemente aus zwei Welten in sich vereinte. Das klassische 2D-Gameplay war genauso enthalten wie moderne 3D-Abschnitte. In der technisch aufpolierten Neuauflage wird zudem Sonics Erzfeind Shadow einen Auftritt haben.

Weitere Details zum neuen Handlungsstrang, der Shadow in den Mittelpunkt rückt, nannte Sega im Zuge der offiziellen Ankündigung von „Sonic X Shadow Generations“ leider nicht. Möglicherweise erfahren wir aber schon heute Abend mehr.

„Sonic X Shadow Generations“ erscheint für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch.

Weitere Meldungen zu Sonic x Shadow Generations.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren