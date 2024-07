Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed: Neuer 3D-Brawler kommt dieses Jahr

Was die Schildkröten-Crew nach den Ereignissen des "Mutant Mayhem"-Films erlebt, werdet ihr im frisch angekündigten Videospiel erleben. Der Release findet noch dieses Jahr statt.

Das Indie-Studio Aheartfulofgames und der Publisher Outright Games haben heute ein neues Abenteuer mit den vier weltbekannten Schildkröten angekündigt. Es nennt sich „Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed“.

In diesem handlungsbasierten 3D-Brawler mit Jump n‘ Run Passagen kämpfen Leonardo, Raphael, Donatello und Michelangelo gegen alle neuen Mutanten. Ihr erlebt eine neue Story, die auf den Kinofilm „Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem“ aufbaut.

Geboten werden euch actionreiche Kämpfe, eine Prise Humor und eine ganze Ladung Pizza. Als Schauplatz dient New York City, das im gefeierten Look des Films dargestellt wird. Findet in den gefährlichen Straßen der Metropole heraus, wer hinter der neuen Bedrohung steckt.

Koop-Modus ist enthalten

Zu Beginn müsst ihr euch für einen der vier Turtles entscheiden. Jeder von ihnen hat einen individuellen Kampfstil. Falls ihr möchtet, könnt ihr übrigens dank Koop-Modus zusammen mit einem Freund spielen. Mehr als zwei Spieler sind aber nicht möglich.

Ein Fähigkeitenbaum steht euch zur Verfügung, um die Fähigkeiten eures Turtles zu verbessern. Sammelt dafür Erfahrungspunkte, indem ihr Gegner besiegt. Außerdem könnt ihr Freundschaften mit Verbündeten schließen und dadurch neue Orte freischalten.

Auf eurer Reise trefft ihr bekannte Gesichter. Dazu zählen:

Master Splinter

April

Bepop

Rocksteady

und einige mehr

Schon im September 2023 haben wir von diesem Projekt erfahren. Der Publisher arbeitet hierfür mit Paramount und Nickelodeon zusammen. Versprochen wurde unter anderem „energiegeladenes Ninja-Teamwork-Gameplay“.

„Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed“ erscheint am 18. Oktober dieses Jahres für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und PC. Hierzulande werdet ihr 39,99 Euro zahlen müssen.

Schaut euch jetzt den Ankündigungstrailer an:

