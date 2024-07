Terminator Zero: Erster Trailer zum Netflix-Anime veröffentlicht

Terminator Zero:

Zwei Monate nach der Ankündigung dürft ihr euch den ersten Trailer zu "Terminator Zero" angucken. Bis zur Ausstrahlung dauert es noch rund sechs Wochen.

Zum heutigen Wochenbeginn dürft ihr euch den ersten Trailer zu „Terminator Zero“ ansehen. Dabei handelt es sich um eine achtteilige Anime-Serie, die Netflix im Mai enthüllt hat.

Das Gefühl der Unsicherheit soll erweckt werden

Eine neue Geschichte wird erzählt, die allerdings nicht die Filme ignoriert – weder den dritten nochd den sechsten Ableger. Showrunner Mattson Tomlin hat sich besonders von den ersten beiden Teilen inspirieren lassen. Mit der Serie will er „das Gefühl der Unsicherheit, wer gut und wer böse ist“ nachempfinden.

Für die Produktion sind neben Tomlin der japanische Trickfilmzeichner Masashi Kudō, die US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft Skydance Media und das Anime-Studio Production I.G. Letzteres ist bekannt für Animes wie „Psycho-Pass“ oder „Ghost In the Shell“ aus dem Jahr 1995.

Als Schauplatz dient die japanische Hauptstadt Tokyo. In der Zeit vor dem schicksalsträchtigen Tag der Abrechnung wird ein Soldat in der Zeit zurückgeschickt, um Malcolm Lee zu beschützen. Dieser Wissenschaftler arbeitet an einem KI-System, das die Menschheit beim näher rückenden Angriff unterstützen soll.

„Terminator Zero“ startet am 29. August dieses Jahres auf Netflix. Es ist der Tag, an dem im Franchise die Künstliche Intelligenz Skynet ein eigenes Bewusstsein erlangt und sich gegen die Menschen stellt.

Schaut euch jetzt den ersten Trailer zur Serie an:

