Baldur’s Gate 3: Patch 7 deutet beliebten Barden als Begleiter an

In "Baldur's Gate 3" gibt es bislang keinen Barden-Begleiter. Dies könnte das nächste Update 7 ändern, wenn auch nur temporär.

Das Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“ hat einige unterschiedliche Begleiter zu bieten, die nicht nur bei den Völkern variieren, sondern auch verschiedene Klassen vorweisen können. Einen Barden gibt es in der Runde bislang jedoch nicht, sehr zum Leidwesen der Spieler.

In dem letzten Beitrag zum kommenden Patch 7 deuteten die Entwickler jedoch eine Änderung für „Baldur’s Gate 3“ an. So könnte möglicherweise ein ganz bestimmter, sehr beliebter Barde der Gruppe beitreten, wenn Platz frei ist. Allerdings nur vorübergehend.

Spieler wollen schon ganz genau wissen, welcher Barde gemeint ist

Auch wenn es die belgischen Entwickler von Larian nicht bestätigt haben, glauben die Spieler von „Baldur’s Gate 3“ schon ganz genau zu wissen, um welchen Charakter es sich bei dem Barden handeln könnte. Sie denken, dass Alfira zu der Party stoßen könnte.

Alfira ist eine Tiefling-Bardin, die die Spieler das erste Mal im Druidenhain im ersten Akt von „Baldur’s Gate 3“ antreffen können. Sie sitzt auf der Klippe und überblickt das Ritual, das die Druiden ausführen. Sie bittet die Spieler, ihr bei der Komposition ihres neuen Liedes zu helfen. Später im Spiel kann sie in Akt 2 im Last Light Inn erneut auftreten. In der Geschichte des Dark Urge spielt Alfira übrigens auch eine Rolle, worauf wir hier jedoch nicht näher eingehen wollen.

Wegen ihrer liebreizenden Quest und ihres netten Wesens hat sich Alfira zu einem Fanliebling entwickelt. Schon oft baten die Nutzer die Entwickler von Larian darum, den Tiefling zu einem Begleiter zu machen.

Spieler wollen Alfira für immer behalten

In den sozialen Medien wird der Neuzugang aufgeregt diskutiert. Allerdings wollen sich einige Spieler von „Baldur’s Gate 3“ nicht mit dem vorübergehenden Zustand des Partymitglieds anfreunden. „Ich gebe dem Ganzen drei Tage, bevor Spieler mit Glitches herausfinden, wie sie dauerhaft in der Gruppe bleiben kann“, schrieb etwa ein Nutzer auf Reddit. „Larian kann genauso gut Dialoge und Quests für sie hinzufügen.“

Die Entwickler von Larian haben kürzlich eine Closed Beta für den siebten großen Patch angekündigt. Daran können Spieler von „Baldur’s Gate 3“ auf dem PC teilnehmen, bevor dieser offiziell ausgerollt wird. Zudem wird Update 7 nicht die letzte Aktualisierung. Das Team plant, weitere Features zu dem beliebten Rollenspiel hinzuzufügen.

Quelle: Steam, IGN, Reddit

