Test Drive Unlimited Solar Crown: Kostspielige Collector’s Edition vorgestellt und Ferrari-Flotte im Trailer

In “Test Drive Unlimited Solar Crown” flitzen Spieler bald mit Fahrzeugmodellen der Sportwagenschmiede Ferrari über die Straßen. Sie zeigen sich in einem Trailer, während ebenfalls die physischen Gold- und Collector's Editions vorgestellt wurden.

Nacon und KT Racing düsen mit “Test Drive Unlimited Solar Crown” in Richtung Launch, was heute mit einem neuen Trailer gefeiert wird. Er rückt Fahrzeugmodelle der italienischen Marke Ferrari in den Fokus. Nach dem Launch des Open-World-Rennspiels im September 2024 klemmen sich Spieler selbst hinter das Steuer der Sportfahrzeuge.

Ferrari 250 GTO und F40 sind dabei

“Test Drive Unlimited Solar Crown” verfügt über insgesamt zehn Ferrari-Modelle. Dazu gehören unter anderem:

250 GTO (1962)

308 GTS (1977)

F40 (1987)

Enzo Ferrari (2002)

812 Superfast (2017)

Spieler, die in den Besitz dieser Fahrzeuge kommen möchten, besuchen im Spiel das Ferrari-Autohaus. Vor dem Kauf ist es möglich, mit der “Test Drive”-Funktion eine Probefahrt zu unternehmen.

Nachfolgend steht der Trailer zu den Ferrari-Modellen zur Ansicht bereit:

Gold- und Collector’s Editions vorgestellt

Vor dem Kauf der roten Flitzer muss “Test Drive Unlimited Solar Crown” selbst erworben werden. In diesem Zusammenhang machen Nacon und KT Racing auf die Gold-Edition aufmerksam, die physisch vorbestellt werden kann.

Die Gold-Edition umfasst ein physisches Steelcase und drei DLC-Packs mit sechs Autos, drei Sticker-Paketen und drei Outfits. Hinzu kommt der VIP-Solar-Pass, der als Season-Pass dient. Ohne Steelcase ist die Gold-Edition für rund 90 Euro im PlayStation-Store erhältlich.

Wer mehr ausgeben möchte, greift zur Collector’s Edition, die auf 2.000 Exemplare limitiert ist und über den Shop von NACON verkauft wird. Der Preis liegt bei 249,99 Euro.

Für diesen Betrag bekommen Spieler neben einem Exemplar von “Test Drive Unlimited Solar” in der Gold-Edition unter anderem:

Rahmen mit einem Miniaturmodell des Porsche 918 Spyder

Nummerierte metallische Solar Club Platinum Mitgliedskarte (XXXX/2000)

Spielkarte

16-seitiger Konzeptkunstführer

Sammlermetallgehäuse

Luxuriöser Solar Crown Schlüsselanhänger aus Leder und Metall

Solar Crown Casino-Chip aus Keramik

Ein Paar luxuriöse Solar Crown Manschettenknöpfe in einem Kunstlederetui

Solar Crown Kappe mit 3D-Stickerei

Solar Crown Sammlerbox

Premium-Metallgehäuse

Die weiteren Inhalte der Collector’s Edition sind im Shop von NACON aufgelistet, wo das kostspielige Paket vorbestellt werden kann. Die reine Sammlerbox gibt es schon für 199,90 Euro.

Für rund 250 Euro holen sich Fans das Gesamtpaket nach Hause.

Weitere Editionen von Test Drive: Unlimited Solar Crown

Das war längst nicht alles. Neben der Gold-Edition und der Collector’s-Edition wird “Test Drive Unlimited Solar Crown” auch als Standard-Edition, als Silver-Sharps-Edition und als Silver-Streets-Edition veröffentlicht. Informationen dazu sind nachfolgend zusammengefasst:

“Test Drive Unlimited Solar Crown” ist ab dem 12. September 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erhältlich.

