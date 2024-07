World of Tanks Modern Armor: Lemmy kehrt zurück – Motörhead und Rob Zombie starten Metal-Fest

Das Metal-Fest kehrt zurück in die Welt von "World of Tanks". Dieses Jahr kommen zwei Urgesteine der Szene mit neuen Panzern, Kommandeuren und ganz viel Metal bzw. Rock ’n’ Roll ins Spiel.

Schon im Sommer 2023 fand in „World of Tanks“ ein Metal-Fest statt. Das Event umfasste Kooperationen mit Sabaton, Megadeth und Iron Maiden. Jede Band erhielt ihre eigenen Panzer im einzigartigen Design. Challenges mit thematischen Designs und Kommandeure, die an Band-Mitglieder oder Maskottchen angelegt waren, kamen hinzu. Natürlich gab es auch die passende musikalische Untermalung. Wer die Panzer der Bands in der Garage hatte, konnte dort ausgewählte Songs der Bands hören.

2024 kehrt das Metal-Fest zurück. Bisher wurden zwei Bands bestätigt, die einen Auftritt in „World of Tanks“ erhalten. Neben Rob Zombie kehrt mit Motörhead auch der verstorbene Lemmy Kilmister in digitaler Form zurück. Außerdem werden kurzzeitig die Inhalte aus dem letzten Jahr erneut verfügbar sein. Wer diese also verpasst hat, hat nun eine zweite Chance.

Das sind die Motörhead-Inhalte

Am wichtigsten sind in „World of Tanks“ natürlich die thematischen Panzer, die zum Event gehören. Fans von Motörhead können sich hier den “Thunder Chief Object 452K” sichern. Hinzu kommt ein “Bomber”-Skin für den FV107 Scimitar.

Die Bandmitglieder werden als 2D-Kommandeure integriert. Neben Phil Campbell und Mikkey Dee betritt hier auch der 2015 verstorbene Lemmy Kilmister die digitale Bühne. Die „Wir sind Motörhead und wir spielen Rock’n’Roll“-Legende hat gleich einen doppelten Auftritt. Lemmy wird auch als 3D-Kommandeur verfügbar sein. Auch das Maskottchen der Band, Warpig, unterstützt die Spieler als 3D-Kommandeur.

Die Items zu Rob Zombie in World of Tanks

Neben Musik ist Shock-Rocker und Frontman der gleichnamigen Band Rob Zombie auch als Regisseur aktiv. Zu mehr als 20 Metal-Alben kommen zwölf Filme, überwiegend aus dem Horror-Genre. Nun betritt Rob Zombie das Spielfeld von „World of Tanks“.

Der “Dragula T-55AGM” Panzer ist nach dem wahrscheinlich bekanntesten Lied der Band benannt. Als Skin gibt es “Superbeast” für die M53/55. Bei den Kommandeuren gibt es hier nur „Rob Zombie“ persönlich in 2D und 3D als Inhalt.

Das Metal-Fest 2024 startet am 30. Juli 2024. Weitere Informationen und aktuelle News finden sich auch auf der offiziellen Seite von „World of Tanks“.

Weitere Meldungen zu World of Tanks.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren