Elden Ring: Update 1.13 veröffentlicht – Patchnotes in der Übersicht

From Software hat für „Elden Ring“ das Update 1.13 veröffentlicht. Es führt unter anderem einige PvP-exklusive Änderungen ein. Hier wurde vor allem an der Balance geschraubt. Der Poise-Damage von normalen Angriffen für einige Waffen ist nun ebenso erhöht, wie der für Angriffe mit zwei Schwertern.

Auch an den Skills hat man Korrekturen vorgenommen. So trifft der Folgeangriff mit Wilde Löwenkralle nun leichter. Die Schadensanimation des ersten Angriffs gegen andere Spieler wurde verringert. Der Blitzspeer des Ritters macht nun mit dem ersten Treffer mehr, mit den Folgetreffern jedoch weniger Schaden.

Allgemeine Anpassungen in Elden Ring

Es wurden allerdings nicht nur Änderungen für den PvP-Kampf eingeführt. Um dem aktuellen Erfolg von „Elden Ring“ zu entsprechen, wurden auch allgemeine Balance-Anpassungen vorgenommen. Zu diesen zählen vor allem die Erhöhungen der Werte und Stats einiger der wichtigsten NPCs, die in bestimmten Gebieten beschworen werden können.

Die Anpassungen betreffen Nadelritterin Leda, Sir Ansbach und Thiollier. Die Angriffskraft und Schadensnegierung von beschworenen Geistern ist fortan erhöht. Diese Änderung wird wirksam, wenn der Aschesegen auf Stufe fünf oder höher steht oder die Geister auf +8 oder höher aufgewertet sind. Die Imitatorträne ist von diesen Änderungen ausgeschlossen.

An einigen der Waffen, die Spieler in der Welt von „Elden Ring“ finden können, wurden ebenso Änderungen vorgenommen. Beispielsweise hat From Software die Skalierung der Angriffskraft beim Aufrüsten von Repetierarmbrust, Spreizarmbrust und Gefäßkanone erhöht. Etliche weitere Waffen sollen durch ähnliche Anpassungen ein besseres Spielerlebnis bieten.

Auch die Skills, Beschwörungen und einige Zaubersprüche hat man überarbeitet. Eine erhöhte Angriffskraft macht viele Skill nun effektiver. Beinahe alle Geisteraschen haben Änderungen erfahren. Fortan staggern diese wesentlich weniger leicht. Auch hier ist die Imitatorträne jedoch wieder ausgenommen.

Im Spiel wurden etliche kleinere und größere Bugs korrigiert. In der Steam-Version von „Elden Ring“ konnte zuvor ein Fehler auftreten, der das Anti-Aliasing ungewollt auf „hoch“ stellte. Dieses Problem ist nun korrigiert. Für Playstation-Besitzer besteht ab sofort die Möglichkeit, eine stabilere Framerate zu erhalten, indem die „Rebuild Database“ Option im Sicherheitsmodus aktiviert wird. Eine komplette Übersicht der Patch-Notes hat Bandai-Namco heute Mittag veröffentlicht.

