Fortnite: Fall Guys erobert den Comic-Shooter – Trailer und Event-Infos

Erst tourte Metallica auf der Battle Stage, dann wurden LEGO-Sets enthüllt. Und wo sollen wir jetzt hinfallen? So lautet die Frage des neuesten Trailers für den Battle-Royale-Hit „Fortnite“. Vorgestellt wird damit eine Kooperation mit dem Online-Platformer „Fall Guys“.

Findet goldene Bohnen und schaltet exklusive Items frei

Ihr habt jetzt die Möglichkeit, eine goldene Bohnengötze zu finden. Stellt euch einem schwebenden Hindernisparkour, der bis zum 16. August spielbar ist, und sammelt exklusive Beute.

Erst nachdem ihr eine der Bohnengötzen gefunden habt, könnt ihr den Parkour in Angriff nehmen. Begibt euch also in die Classy Courts und holt euch eine. Sie sind groß und glänzen, können also nicht übersehen werden.

Besonders cool: Während ihr den Parkour bewältigt, verwandelt sich eure Spielfigur in eine Bohne. Das Aussehen basiert dabei auf eurem gewählten „Fortnite“-Skin. Kehrt ihr zur Insel zurück, verwandelt ihr euch wieder zurück.

Pro Runde habt ihr drei Versuche, um eine neue Bestzeit aufzustellen. Allerdings könnt ihr den Parkour nur einmal in der Runde abschließen. Und sobald der Sturm aufgetaucht ist, könnt ihr nicht mehr antreten.

Je schneller ihr seid, desto hochwertigeren Loot bekommt ihr:

Weniger als 50 Sekunden für goldenen Loot

50 bis 80 Sekunden für silbernen Loot

80 bis 120 Sekunden für bronzefarbenen Loot

Absolviert die extra eingeführten Aufträge, um coole kosmetische Items freizuschalten. Dazu zählt das Rücken-Accessoire „Pinke Plüschfigur“.

Seid ihr Creator? Dann dürft ihr nun im Unreal Editor und im Kreativmodus mithilfe von speziellen Assets eure eigene „Fall Guys“-Insel herausbringen.

Außerdem stehen bereits ein paar Inseln zur Verfügung:

Stolperberg (Inselcode: 4185-8103-4745)

(Inselcode: 4185-8103-4745) Tumble Towers (Inselcode: 1985-3300-5865)

(Inselcode: 1985-3300-5865) Stolperhallen-Abriss (Inselcode: 7671-9041-8194)

(Inselcode: 7671-9041-8194) Hex-A-Gone Unlimited (Inselcode: 2214-7960-2047)

(Inselcode: 2214-7960-2047) Bohnenkurs (Inselcode: 0057-3389-4313)

(Inselcode: 0057-3389-4313) Pegwin Pickup (Inselcode: 7485-7322-4774)

Schaut euch zum Schluss den anfangs erwähnten „Fortnite“-Trailer an!

