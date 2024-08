Anime im Kino: Overlord & mehr – Crunchyroll und KSM kündigen Filmnachschub an

Anime-Fans dürfen sich in den kommenden Monaten auf Nachschub freuen. Im Rahmen der AnimagiC 2024 hat Crunchyroll die Recap-Filme zu "Bocchi the Rock!" bestätigt. Zusätzlich wurden von KSM Anime gleich drei neue Anime-Filme angekündigt.

Im August fand im Rosengarten in Mannheim die diesjährige AnimagiC statt. Auf der Messe wurden nicht nur satte 24 Disk-Veröffentlichungen angekündigt. Auch insgesamt fünf Filme kommen auf die große Leinwand.

Das Film-Duo von Crunchyroll

Den Anfang machen hier die beiden Recap-Filme zu „Bocchi the Rock!“. Vertrieben werden diese vom Studio CloverWorks. Regie führte Keiichirō Saitō. In Japan startete der erste Film „BOCCHI THE ROCK! Re:“ am 7. Juni 2024. Teil 2 namens „BOCCHI THE ROCK! Re:Re:“ folgt am 9. August 2024.

Die grundlegende Serie basiert auf dem Yonkoma-Manga von Aki Hamaji und wird seit 2018 veröffentlicht. Auf Crunchyroll können alle 12 Episoden gestreamt werden.

Die Filme drehen sich um die Oberschülerin Hitori Goto. Ohne Freunde träumt sie davon, in einer Band Gitarre zu spielen. Ihr Leben ändert sich, als sie auf Ijichi Nijika trifft. Die Schlagzeugerin spielt in einer Band, der praktischerweise gerade eine Gitarristin fehlt. Die Details zum deutschen Kinostart der Filme sollen noch folgen.

Diese Filme hat KSM Anime vorgestellt

Overlord: The Sacred Kingdom

Am 20. September 2024 startet das Sequel „Overlord: The Sacred Kingdom“ zeitgleich in Japan und Deutschland. Bei uns gibt es den Film im Original-Ton mit deutschen Untertiteln zu sehen.

Der Film dreht sich um den Spieler Momonga. Sein Lieblingsspiel „Yggdrasil“ soll nach zwölf Jahren offline gehen. Während er auf die Abschaltung der Server wartet, bleibt der erzwungene Logout für ihn aus und er findet sich im Spiel wieder.

The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes

Einen Monat später geht es am 20. Oktober 2024 mit dem Mystery-Film „The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes“ um einen Wünsche erfüllenden Tunnel weiter. Hauptfigur Kaoru hält diesen für eine urbane Legende, bis er ihn eines Tages selbst findet.

Eigentlich will er die Macht des Tunnels nutzen, um seine verstorbene Schwester wiederzuerwecken. Der Tunnel fordert jedoch einen schrecklichen Tribut: Wer sich einen Wunsch erfüllen lässt, altert dadurch dramatisch.

The Colors Within

Dieser Film hat leider noch keinen konkreten Release-Tag. Fest steht lediglich, dass „The Colors Within“ ab Januar 2025 zu sehen sein soll. Zuvor wurde er schon im Juni diesen Jahres als exklusive Vorführung beim „Festival d’Animation Annecy“ in Frankreich gezeigt.

Darin geht es um das Leben von Totsuko. Die Schülerin kann die Emotionen anderer Menschen als Farben sehen. Damit ihre Lieben immer gut gelaunt sind, erzählt sie allerlei Lügen. Schließlich trifft sie auf zwei Gleichgesinnte und gründet eine Band.

