AnimagiC 2024: Berserk, Demon Slayer, Shin Chan und 21 weitere Anime-Highlights bald auf Disk!

Die großen deutschen Anime-Publisher haben mal wieder allerlei Neuigkeiten mit nach Mannheim zur AnimagiC 2024 gebracht. Nachdem wir euch schon einen Überblick zu den kommenden Disk-Releases von Crunchyroll gegeben haben, möchten wir euch nun die kommenden Highlights von AniMoon Publishing, KSM Anime, peppermint anime und polyband anime vorstellen. Und das sei schon hier gesagt: Ihr dürft euch auf einiges freuen!

Zunächst stellen wir euch ein ausgewähltes Highlight jedes Publishers ein bisschen genauer vor. Anschließend werfen wir einen genaueren Blick auf die übrigen Veröffentlichungen, auf die ihr euch in den nächsten Monaten freuen dürft.

Disk-Highlight Nr. 1: Berserk (KSM Anime)

Release: Demnächst

Der erfahrene Krieger Guts reist umher und schreckt vor keiner Herausforderung zurück. Nach einem äußerst anstrengenden Kampf wird er jedoch von Stimmen geplagt. Guts erinnert sich zusehends an seine Vergangenheit, als er noch als junger Söldner unterwegs war. Damals schloss er sich einer Söldnergruppe an, die von einem gewissen Griffith befehligt wurde. Doch Guts ahnte nicht, wie sehr sich sein Leben anschließend verändern sollte.

Mit „Berserk (1997)“ hat sich KSM Anime einen echten Anime-Klassiker gesichert.

Mit „Berserk (1997)“ hat sich KSM Anime einen echten Klassiker gesichert, der im Studio OLM („Pokémon Horizonte“) entstanden ist. Ein genauer Veröffentlichungstermin für das Dark Fantasy-Abenteuer ist noch nicht bekannt, doch der Publisher möchte den Kulttitel „Demnächst“ in Deutschland auf Blu-ray und DVD in den Handel bringen. Anime-Fans sollen zwischen der japanischen Originalversion und der deutschen Synchronisation wählen können.

Disk-Highlight Nr. 2: Demon Slayer Staffel 2+3 (peppermint anime)

Release: Ab 6. Dezember 2024

Nach ihrer erfolgreichen Ausbildung im Schmetterlingsanwesen und den Ereignissen an Bord des „Mugen-Zugs“ erhalten Tanjiro und seine Freunde einen neuen Auftrag. Ihre nächste Mission soll sie ins Vergnügungsviertel führen, wo mächtige Teufel ihr Unwesen treiben sollen. Zusammen mit der Klangsäule Tengen Uzui müssen sich Tanjiro, Zenitsu und Inosuke ihrer bisher größten Herausforderung stellen. Ob sie diese heile überstehen werden?

peppermint anime veröffentlicht Staffel 2+3 von „Demon Slayer“ bald auf Disk.

Das lange Warten hat endlich ein Ende: peppermint anime hat sich die Disk-Lizenz an Staffel 2 und 3 von „Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba-“ gesichert. Die nächste gute Nachricht für Anime-Fans ist, dass die Veröffentlichung der Fortsetzung des beliebten Anime-Hits noch dieses Jahr startet! Am 6. Dezember erscheint der „Mugen Train Arc“ als Gesamtausgabe. Im März 2025 folgt der „Entertainment District Arc“, ehe der „Sword Smith Village Arc“ ab Juni 2025 erscheint.

Disk-Highlight Nr. 3: Elainas Reise – The Wandering Witch (AniMoon Publishing)

Release: Anfang 2025

An einem gewissen Ort gab es einmal eine reisende Hexe namens Elaina. Sie durchquerte viele Länder und traf auf ihren zahlreichen Reisen auf allerlei unterschiedliche Personen. Einmal durchquerte sie ein Land, das einzig und allein Magier akzeptiert, und an einem anderen Ort hat sie einen liebestollen Jüngling getroffen, der seine Geliebte unbedingt aus dem kalten Griff des Todes befreien will. Doch auch über Elaina selbst erfahren wir einiges.

Viele deutsche Anime-Fans haben lange auf einen Disk-Release von „The Wandering Witch“ gewartet.

„Elainas Reise – The Wandering Witch“ erschien bereits vor knapp vier Jahren und konnte schnell die Herzen vieler Anime-Fans verzaubern. Ab Anfang 2025 möchte AniMoon Publishing das charmante Fantasy-Abenteuer bei uns im Handel veröffentlichen. Erscheinen wird die 12 Episoden umfassende Serie auf drei Volumes sowohl auf Blu-ray als auch auf DVD mit deutscher sowie japanischer Sprachfassung. Volume 1 wird mit einem Sammelschuber daherkommen.

Disk-Highlight Nr. 4: Shin Chan Staffel 1 (polyband anime)

Release: Oktober 2024

Der kleine Frechdachs Shin-chan treibt seine Eltern und andere Leute in seiner Umgebung mit seinen Eskapaden regelmäßig in den Wahnsinn. Doch selbst wenn er jemandem auf die Nerven geht, wirklich lange böse sein kann ihm irgendwie niemand. Obwohl er kein Blatt vor den Mund nimmt, zeigt sich dabei doch immer wieder, dass Shin-chan eigentlich ein gutes Herz hat.

„Shin Chan“ ist einfach Kult und bald bei polyband anime erhältlich.

Bereits seit 1992 läuft der Anime-Hit „Shin Chan“ in Japan und hierzulande war die mitunter derbe Comedy lange im Anime-Block von RTL II zu sehen. Nun hat sich polyband anime die Disk-Lizenz der Kultserie geschnappt und will die 1. Staffel der Anime-Serie in vier Volumes veröffentlichen. Erscheinen sollen die Disks ab Oktober 2024 im Abstand von jeweils zwei Monaten.

Weitere Highlights von AniMoon Publishing & KSM Anime

Doch natürlich haben sich die erwähnten Publisher noch viel mehr Anime-Filme und -Serien gesichert. Zunächst kommen wir zu den drei übrigen neu angekündigten Disk-Releases, die AniMoon Publishing auf der AnimagiC 2024 angekündigt hat:

Harem in the Labyrinth of Another World (ab Herbst 2024)

Isekai Quartet (ab Frühjahr 2025)

World’s End Harem (ab Winter 2024/2025)

AniMoon Publishing hat sich den Ecchi-Anime „World’s End Harem“ gesichert.

Das sind die weiteren Disk-Releases von KSM Anime:

Angel’s Egg (Demnächst)

Sword of the Demon Hunter (2025)

Tekkonkinkreet (Demnächst)

Trinity Seven: Heavens Library & Crimson Lord (Demnächst)

Weitere Highlights von peppermint anime & polyband anime

Abschließend kommen wir noch zu den kommenden Disk-Releases, die peppermint anime auf der AnimagiC 2024 bestätigt hat:

Demon Slave: The Chained Soldier (2025)

Monogatari Series: Off & Monster Season (2025)

My Deer Friend Nokotan (ab dem 30. Juni 2025)

Oshi no Ko Staffel 2 (ab August 2025)

Ragna Crimson (ab dem 22. November 2024)

The Dangers in My Heart Staffel 2 (ab Februar 2025)

Urusei Yatsura Staffel 2 (TBD)

„Urusei Yatsura“ ist ein Remake des gleichnamigen Kult-Anime, das bald bei peppermint anime erscheint.

Last but not least die weiteren Disk-Veröffentlichungen von polyband anime:

A Few Moments of Cheers (am 28. Februar 2025)

Exorcism Chronicles: The Beginning (Mitte 2025)

Sword of the Stranger (ab dem 29. November 2024)

Tamako Market (ab dem 25. Oktober 2024)

Tamako Love Story (am 28. Februar 2024)

Auf welchen dieser kommenden Anime-Disk-Releases freut ihr euch besonders?

