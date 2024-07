Ranma 1/2: Erster Trailer zum Remake des Kult-Anime enthüllt

„Ranma 1/2“ kehrt zurück! Wie Ende Juni bekanntgegeben wurde, erhält der Anime, der auch in Deutschland sehr beliebt war, ein Remake. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Manga-Reihe von Rumiko Takahashi.

Nun wurde nicht nur der japanische Starttermin der Show bekanntgegeben, sondern auch, wer sich dafür verantwortlich zeichnet. Die Produktion übernimmt Studio MAPPA, das derzeit einige heiße Anime-Eisen im Feuer hat.

Im Oktober geht es zumindest schon in Japan los

Wie nun bekanntgegeben wurde, beginnt die Ausstrahlung der Neuauflage von „Ranma 1/2“ in Japan am 5. Oktober. Zuerst werden die neuen Folgen national auf dem Kanal NTV ausgestrahlt, bevor sie danach auch exklusiv bei Netflix in Japan zu sehen sein werden. Ob der Streaming-Dienst auch den internationalen Vertrieb übernimmt, ist noch nicht bekannt.

Langjährige Fans wird es freuen, dass viele der originalen Synchronsprecher auch für das Remake von „Ranma 1/2“ zurückkehren werden.

Kappei Yamaguchi kehrt als Ranma (männlich) zurück

kehrt als Ranma (männlich) zurück Megumi Hayashibara kehrt als Ranma (weiblich) zurück

kehrt als Ranma (weiblich) zurück Noriko Hidaka kehrt als Akane zurück

kehrt als Akane zurück Minami Takayama kehrt als Nabiki zurück

kehrt als Nabiki zurück Kikuko Inoue kehrt als Kasumi zurück

kehrt als Kasumi zurück Koichi Yamadera kehrt als Ryouga zurück

kehrt als Ryouga zurück Rei Sakuma kehrt als Shampoo zurück

kehrt als Shampoo zurück Akio Otsuka ersetzt Ryusuke Obayashi als Soun Tendō

ersetzt Ryusuke Obayashi als Soun Tendō Cho ersetzt Kenichi Ogata als Genma Saotome

ersetzt Kenichi Ogata als Genma Saotome Kenichi Ogata ersetzt den 2019 verstorbenen Tadashi Nakamura als Erzähler

Anime war 2002 auch in Deutschland zu sehen

In „Ranma 1/2“ fallen der begnadete Kampfsportler Ranma Saotome und sein Vater Genma bei einer Trainingsreise in China in eine verfluchte Quelle. Daraufhin verwandelt sich Ranma bei dem Kontakt mit kaltem Wasser in ein Mädchen, während sein Vater zu einem Panda wird. Dieser Umstand bringt nichts als Ärger im Tendō-Dojo, wo der Besitzer Soun Tendō nur darauf wartet, Ranma mit seiner Tochter Akane zu verheiraten.

Das verantwortliche Studio MAPPA ist unter anderem für die Anime-Hits „Jujutsu Kaisen“, die vierte Staffel von „Attack on Titan“ oder auch „Chainsaw Man“ bekannt. Bei „Ranma 1/2“ übernimmt Kōnosuke Uda („One Piece: Dead End“, „DAYS“) die Regie, während Kimiko Ueno („Delicious in Dungeon“, „Astro Note“) das Drehbuch verfasst. Das Charakterdesign wird von Hiromi Taniguchi („Kurage no Shokudō“) überwacht.

