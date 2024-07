Crunchyroll: 7 Anime-Tipps für die Sommer-Season 2024 mit Fairy Tail, The Elusive Samurai & mehr

Endlich ist die Sommer-Season offiziell gestartet und das bedeutet jede Menge potentiell hochkarätigen Nachschub für Anime-Fans! Wie bereits im Frühling möchten wir euch einmal mehr sieben neue Anime-Serien ans Herz legen, die ihr euch in den kommenden Wochen und Monaten bei Crunchyroll unbedingt näher ansehen solltet.

Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian (OmU + DE)

Starttermin: 3. Juli 2024

Alya, sowohl japanischer als auch russischer Abstammung, ist hübsch, intelligent und auch ziemlich überheblich. Sie weist regelmäßig ihren Sitznachbarn Kuze zurecht, der ein richtiger Faulpelz ist. Zumindest macht es für ihre Mitschüler den Anschein, es wäre so. Tatsächlich murmelt Alya ihm auf diese Weise ihre wahren Gefühle zu. Allerdings auf Russisch damit niemand sie versteht – nichts ahnend, dass Kuze tatsächlich der russischen Sprache mächtig ist!

Alya ist hübsch und klug, kann allerdings nicht offen zu ihren Gefühlen stehen.

Mit „Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian“ erwartet euch eine süße Anime-Serie, die im Studio Doga Kobo („Oshi no Ko“) unter der Regie von Ryota Itou („Shikimori’s Not Just a Cutie“) entsteht. Falls ihr auf der Suche nach einer niedlichen Liebesgeschichte mit sympathischen Hauptcharakteren, die darüber hinaus auch noch interessante Hintergrundgeschichten mitbringen, seid, solltet ihr hier unbedingt einmal reinschauen.

Fairy Tail: 100 Years Quest (OmU + DE)

Starttermin: 7. Juli 2024

Ein Jahr nach dem finalen Kampf gegen Zeref sowie Acnologia sind Natsu und seine Freunde bereit für eine neue Herausforderung. Sie wollen eine Mission annehmen, die seit mehr als 100 Jahren niemand erfolgreich abschließen konnte. Ihr Weg soll sie auf den Kontinent Guiltina führen, wo sie erfahren, dass sie sich um fünf mächtige Drachengötter kümmern sollen. Genauer sollen sie diese Bestien versiegeln, ehe sie mit ihrer gewaltigen Macht die gesamte Welt vernichten.

Nach fast fünf Jahren gehen die Abenteuer von Natsu & Co. in „Fairy Tail: 100 Years Quest“ endlich weiter. Für die Anime-Serie zeichnet Studio J.C.Staff („Food Wars: Shokugeki no Soma!“) mit Regisseur Toshinori Watanabe („Tokyo Ghoul:re“) verantwortlich. Hier erwartet euch unterhaltsame Fantasy-Action mit liebenswürdigen Charakteren, krachenden Kämpfen und einem wundervollen Soundtrack. Ein Highlight der Sommer-Season bei Crunchyroll!

My Deer Friend Nokotan (OmU)

Starttermin: 7. Juli 2024

Torako hatte eigentlich gehofft, dass niemand etwas von ihrer kriminellen Vergangenheit erfahren würde. Allerdings soll sich diese Hoffnung zusehends verflüchtigen, nachdem sie eine neue Austauschschülerin mit einem Geweih auf dem Kopf kennenlernt. Ihre neue Mitschülerin Nokotan hat nämlich ein überaus feines Näschen und kann riechen, wenn jemand Dreck am Stecken hat. Jede Menge Chaos ist somit natürlich vorprogrammiert.

„My Deer Friend Nokotan“ ist vermutlich die verrückteste neue Anime-Serie der Sommer-Season.

Studio WIT („Attack on Titan“) meldet sich mit „My Deer Friend Nokotan“ zurück, das unter der Regie von Masahiko Oota („Himouto! Umaru-chan“) entsteht. Mit dieser Anime-Serie erwartet euch eine leichtherzige Slice-of-Life-Geschichte mit teilweise irrwitzigen Comedy-Einlagen. Eine Serie wie diese werdet ihr so schnell sicherlich nirgendwo sonst finden und hier könnte uns ein echter Überraschungshit der kürzlich angebrochenen Sommer-Season erwarten.

Sakuna: Of Rice and Ruin (OmU)

Starttermin: 6. Juli 2024

Sakuna ist gelangweilt von ihrem Dasein als Fruchtbarkeitsgöttin, doch mit der Langeweile soll es bald vorbei sein. Eines Tages erscheint eine Brücke zwischen der himmlischen Götterwelt und dem sich darunter befindlichen Reich der Menschen. Doch das soll nicht das einzige nennenswerte Ereignis sein, denn wenig später wird Sakuna nach Hinoe verbannt, auf die Oni-Insel. Hier wartet ein großes Abenteuer voller Dämonen und Herausforderungen auf sie.

Mit „Sakuna: Of Rice and Ruin“ geht bei Crunchyroll auch eine neue Videospiel-Adaption an den Start, die auf dem gleichnamigen Indie-Hit basiert. Die Anime-Serie zum Action-Adventure entsteht im Studio P.A. Works („Skip and Loafer“) unter der Regie von Masayuki Yoshihara („Komada: A Whisky Family“). Fans der Games-Vorlage sollten hier unbedingt reinschauen, doch auch all jene, die das Original nicht kennen, dürfte das Fantasy-Abenteuer verzaubern.

Shoshimin: How to Become Ordinary (OmU)

Starttermin: 6. Juli 2024

Jōgorō und seine Mitschülerin Yuki haben ein Ziel fest vor Augen: Sie wollen ein ruhiges sowie gewöhnliches Leben führen! Das ist allerdings leichter gesagt als getan, denn kurz nachdem sie diesen Wunsch geäußert haben, häufen sich um sie herum merkwürdige Vorkommnisse. Natürlich werden auch unsere beiden Protagonisten immer wieder in diese Katastrophen und Mysterien hineingezogen. Ob sie ihren Traum doch noch verwirklichen können?

Mit „Shoshimon: How to Become Ordinary“ könnte Crunchyroll einen Geheimtipp im Katalog haben!

Studio Lapin Track („Undead Girl Murder Farce“) schickt unter der Regie von Mamoru Kanbe („The Promised Neverland“) mit „Shoshimon: How to Become Ordinary“ einen spannenden Mix aus lockeren Slice-of-Life-Geschichten und einer ordentlichen Prise Mystery ins Rennen, die euch sicherlich schnell in ihren Bann ziehen können wird. Hier erwarten euch keine übernatürlichen Kräfte und keine Magie, dafür jedoch ein echter Geheimtipp der Sommer-Season!

The Elusive Samurai (OmU)

Starttermin: 6. Juli 2024

Wir befinden uns im feudalen Japan im Jahr 1333: Ein einstmals treuer Vasall hat das Kamakura-Shogunat verraten und eine Rebellion angezettelt. Hojo Tokiyuki, der Thronfolger, kann mit einigen loyalen Gefolgsleuten dem Massaker entgehen. Tokiyuki will aus dem feindlichen Territorium fliehen, um seine Rache zu planen. Sein Ziel ist klar: Eines Tages will er sein Geburtsrecht einfordern und als neuer Herrscher den Inselstaat regieren.

Das historisch angehauchte Action-Drama „The Elusive Samurai“ hat das Potential DER Anime-Hit der Sommer-Season 2024 bei Crunchyroll zu werden. Zu verdanken ist dies auch Studio CloverWorks („Horimiya“), das mit Regisseur Yuuta Yamazaki (Episode Director bei „My Dress-Up Darling“) für die Adaption der erfolgreichen Manga-Vorlage verantwortlich zeichnet. Die Show überzeugt mit hervorragenden Bildern, einer tollen Inszenierung und einer aufregenden Geschichte – diese Anime-Serie solltet ihr euch unbedingt ansehen!

Wistoria: Wand and Sword (OmU + DE)

Starttermin: 7. Juli 2024

Eines Tages möchte sich Will seinen größten Wunsch erfüllen und ein waschechter Magier werden! Hierbei gibt es leider nur einen Haken an der Sache: Will beherrscht überhaupt keine Magie. Dennoch möchte er an seinem Ziel festhalten, denn obwohl er keinen Zauberstab benutzen kann, hat er immer noch sein treues Schwert. Doch wird seine Schwertkunst am Ende tatsächlich ausreichen, um seinen Traum Realität werden zu lassen?

Will möchte unbedingt ein echter Magier werden, obwohl er keine Magie einsetzen kann.

Mit „Wistoria: Wand and Sword“ erwartet euch bei Crunchyroll noch eine Koproduktion der Studios Actas („Girls und Panzer der Film“) und Bandai Namco Pictures („Birdie Wing: Golf Girls‘ Story“), bei der Tatsuya Yoshihara („Black Clover“) den Posten des Regisseurs bekleidet. Diese Fantasy-Geschichte liefert euch nicht nur tolle Action und einen charmanten Hauptcharakter, sondern auch fantastische Animationen, die ihr euch selbst ansehen müsst.

Welche neue(n) Anime-Serie(n) möchtet ihr euch in der Sommer-Season 2024 bei Crunchyroll unbedingt ansehen?

