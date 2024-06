Crunchyroll: Streaming-Service sichert sich Witch Hat Atelier und 5 weitere Anime-Serien

Im Vorfeld der Anime Expo 2024, die im nächsten Monat stattfinden wird, hat der Streaming-Dienst Crunchyroll einige seiner kommenden Anime-Serien bekanntgegeben. Diese werden in diesem Sommer und darüber hinaus auf der Plattform als Simulcast gezeigt.

Einige der vorgestellten Serien werden bei der Messe Anime Expo 2024 als exklusive Premieren zu sehen sein. Auch wird erwartet, dass es bei der Veranstaltung im Juli weitere Informationen zu den Shows geben wird.

Diese kommenden Animes wurden angekündigt

„Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian“: 3. Juli 2024

Los geht es in diesem Sommer mit „Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian“ vom Studio Doga Kobo und Ryota Ito („Shikimori’s Not Just a Cutie“) als Regisseur und Drehbuchautor. Das Charakterdesign wurde von Yuhei Murota („Love Live!“) überwacht, der auch als Chief Animation Director fungiert.

Die Serie dreht sich um die Halbrussin Alya, die die Klassenbeste, Teil des Schülerrats und völlig unnahbar ist. Scheinbar weist sie ständig ihren faulen Sitznachbar Kuze Masachika zurecht. In Wahrheit murmelt Alya ihre wahren Gefühle jedoch auf Russisch, nichts ahnend, dass Kuze ebenfalls der russischen Sprache mächtig ist…

„Narenare -Cheer for You!-„: Juli 2024

Im Juli erscheint bei Crunchyroll „Narenare -Cheer for You!-“ von DMM.com und P.A. Works. Der Anime handelt von Misora Kanata, die eine nationale Cheerleading-Meisterschaft in der Mittelschule gewinnt. Nach einem Fehler bei einem Wettkampf kann sie jedoch nicht mehr springen. Gemeinsam mit Freunden gründet sie ein neues Cheerleading-Team.

„No Longer Allowed in Another World“: Juli 2024

Ebenfalls im Juli soll „No Longer Allowed in Another World“ von dem Studio Atelier Pontdarc ausgestrahlt werden, das auf dem Manga „Isekai Shikkaku“ basiert. In der düsteren Isekai-Komödie wird ein unheilbar deprimierter Held in eine andere Welt mit niedlichen Mädchen und Kräften aus Videospielen transportiert. Eigentlich will der Protagonist nur den perfekten Ort zum Sterben finden. Aber egal, wie sehr er seine Haut riskiert, am Ende scheint immer alles gut zu werden.

Diese Serien haben noch keinen konkreten Termin

„Mein Schulgeist Hanako – After School“: Herbst 2024

Das von dem Studio Lerche stammende Spinoff zu „Mein Schulgeist Hanako“ besteht aus vier Folgen, die jeweils etwa zehn Minuten lang sind. In den einzelnen Episoden geht es darum, welche Abenteuer „Hanako vom Mädchenklo“ und seine Freunde an der Kamome Akademie nach Schulschluss erleben.

„MF GHOST“ Staffel 2: 2024

In diesem Jahr wird Crunchyroll auch die zweite Staffel von „MF Ghost“ ausstrahlen, der Fortsetzung von „Initial D“. Wann die neuen Folgen erscheinen, ist jedoch noch nicht bekannt. Die Serie handelt von der Rennorganisation MFG, die im Japan der Zukunft noch Straßenrennen mit Verbrennern ausrichtet. Die Autos wurden eigentlich bereits durch selbstfahrende elektrische Fahrzeuge abgelöst. Ein Teilnehmer an den Rennen ist Kanata Livington, der unter der Anleitung von Takumi Fujiwara eine britische Rennsportschule absolvierte.

„Witch Hat Atelier“: Startdatum unbekannt

Wie Crunchyroll bekanntgibt, konnte man sich die Anime-Serie „Witch Hat Atelier“ sichern. Allerdings ist derzeit noch nicht bekannt, wann die Show bei dem Dienst zu sehen sein wird. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Coco, die unbedingt eine Hexe werden will. Dies ist jedoch nicht so einfach, da man eigentlich als Hexe geboren wird. Cocos Schicksal ändert sich, als eines Tages ein Zauberer in ihr Dorf kommt.

