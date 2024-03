Sakuna Of Rice and Ruin: Anime-Serie zum Action-Adventure-Hit mit Teaser Trailer angekündigt

Sakuna Of Rice and Ruin:

Der kleine Indie-Hit "Sakuna: Of Rice and Ruin" vom japanischen Entwicklerstudio Edelweiss bekommt eine Anime-Adaption spendiert. Die kommende Videospiel-Verfilmung entsteht im Studio P.A. Works und soll noch 2024 starten.

Vor etwas mehr als drei Jahren eroberte das kleine Action-Adventure „Sakuna: Of Rice and Ruin“ von Indie-Entwicklerstudio Edelweiss zahlreiche Spielerherzen im Sturm. Inzwischen konnte sich der Genre-Geheimtipp mehr als 1,5 Millionen Mal verkaufen. Damit wurde ein neuer Verkaufsmeilenstein erreicht! Um diesen zu feiern, teilten die Verantwortlichen noch eine besondere Mitteilung mit den Fans: Eine Anime-Serie zum Indie-Hit befindet sich offiziell in Arbeit.

TOHO animation („My Hero Academia“) verkündete die guten Neuigkeiten. Studio P.A. Works („Maquia – Eine unsterbliche Liebesgeschichte“) wird die kommende TV-Serie produzieren, die noch 2024 im japanischen Fernsehen beim Sender TV Tokyo starten soll. Ein genauer Starttermin steht aktuell noch aus. Ebenfalls unklar ist, wer bei der Videospiel-Verfilmung Regie führt. Informationen zum Staff des Projekts dürften zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Passend zur Ankündigung veröffentlichten die Macher zudem noch einen kurzen Teaser Trailer sowie ein Key Visual. Beides könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel ansehen.

Synchronsprecher des Action-Adventure-Hits kehren zurück

Dafür haben Fans von „Sakuna: Of Rice and Ruin“ noch weiteren Grund zur Freude, denn die japanischen Originalsprecher kehren für die Anime-Serie zurück.

Nachfolgend findet ihr alle bisher bestätigten Sprecher und Sprecherinnen in der Übersicht:

Naomi Ozora (Hana Uzaki in „Uzaki-chan Wants to Hang Out!“) spricht Sakuna

(Hana Uzaki in „Uzaki-chan Wants to Hang Out!“) spricht Sakuna Takashi Narumi (Shu Saibou in „Cells at Work! Code BLACK“) spricht Tama

(Shu Saibou in „Cells at Work! Code BLACK“) spricht Tama Ryota Yano spricht Tauemon

spricht Tauemon Hikari Kubota (Shouko Sasaki in „Extreme Hearts“) spricht Myrthe

(Shouko Sasaki in „Extreme Hearts“) spricht Myrthe Soma Maeda spricht Kinta

spricht Kinta Aoi Koga (Kaguya Shinomiya in „Kaguya-sama: Love is War“) spricht Yui

(Kaguya Shinomiya in „Kaguya-sama: Love is War“) spricht Yui Rika Momokawa spricht Kaimaru

spricht Kaimaru Miwa Kohinata spricht Lady Kamuhitsuki

spricht Lady Kamuhitsuki Riki Kagami (Roland in „Violet Evergarden“) spricht Ashigumo

(Roland in „Violet Evergarden“) spricht Ashigumo Yuji Kameyama spricht Ishimaru

Im Mittelpunkt der Geschichte von „Sakuna: Of Rice and Ruin“ steht Sakuna, die gelangweilte Göttin der Ernte. Eines Tages erscheint jedoch eine Brücke zwischen der himmlischen Götterwelt und dem sich darunter befindlichen Reich. So kommt es zum ersten Aufeinandertreffen zwischen der Göttin und den „Kindern der Menschen“. Wenig später verursacht die Truppe eine Explosion, woraufhin Sakuna von Lady Kamuhitsuki auf die Insel Hinroe verbannt wird.

Dort soll unsere Protagonistin eine dämonische Monsterhorde vertreiben, die für Unruhe auf dem Eiland sorgt. Fortan muss sich die Göttin zahlreichen Gefahren entgegenstellen und den Elementen trotzen, um ihr Geburtsrecht einzufordern. Um ihre einstigen Leben zurückzuerlangen, müssen die Menschen Sakuna helfen. Ob ihre vereinten Kräfte ausreichen werden, um die Dämonengefahr zurückzuschlagen und den Kampf gegen die dunklen Mächte zu gewinnen?

Das Action-Adventure „Sakuna: Of Rice and Ruin“ erschien am 20. November 2020 in Europa für die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC (via Steam). Die kommende „Sakuna“-Anime-Serie hat noch keinen konkreten Starttermin. Ob die TV-Show zeitnah auch ihren Weg zu uns in den Westen finden wird, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt ebenfalls noch nicht fest.

Sakuna: Of Rice and Ruin Teaser Trailer

Sakuna: Of Rice and Ruin Key Visual

Freut ihr euch auf die „Sakuna: Of Rice and Ruin“-Anime-Serie von P.A. Works?

