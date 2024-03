Demon Slayer Hashira Training Arc: Termin für die neue Staffel steht fest

Fans des beliebten Mangas und der Anime-Reihe „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ können sich derzeit nicht über zu wenig Zuwendung beschweren. Seit dem 27. Februar läuft der Film „Demon Slayer: Zum Training der Säulen“ in ausgewählten Kinos. Und auch bei Netflix wurden kürzlich neue Folgen des Animes zum Programm hinzugefügt.

Nun geht es auch Schlag auf Schlag bei Crunchyroll weiter. Denn nach dem Kinofilm können die Fans bei dem Streaminganbieter bald in die vierte Staffel starten. Der konkrete Termin wurde nun mit einem neuen Trailer und einem Key Visual angekündigt.

Vierte Staffel startet schon im Mai auf Crunchyroll

Wie der Streamingdienst Crunchyroll nun ankündigte, wird der „Hashira Training Arc“, die vierte Staffel von „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“, bereits am 12. Mai Premiere feiern. Für die erste Folge der neuen Season sollten sich die Fans jedoch etwas Zeit nehmen, denn diese ist rund eine Stunde lang.

Der „Hashira Training Arc“ setzt direkt an die Geschehnisse der dritten Staffel, dem „Swordsmith Village Arc“, an. Nachdem Tanjiros Schwester Nezuko in der vergangenen Staffel eine wichtige Entwicklung durchmachte, zieht sie die Aufmerksamkeit des Oberteufels Muzan Kibutsuji und seiner Untergebenen auf sich. Die Säulen, im Original Hashira genannt, entschließen sich, die Mitglieder des Demon Slayer Corps einem harten Training zu unterziehen, um ihre kämpferischen Fähigkeiten zu verbessern.

Wer den Anime rund um Tanjiro und seine Freunde nachholen will, wird neben Crunchyroll auch auf Netflix fündig. Der Dienst bietet derzeit die ersten beiden Staffeln von „Demon Slayer“ an. Nachdem Netflix lange nur die erste Season des beliebten Animes zeigte, folgten am 1. Februar die erste Hälfte der zweiten Staffel, der „Mugen Train Arc“, sowie am 1. März die zweite Hälfte der zweiten Staffel, der „Entertainment District Arc“.

Quelle: Crunchyroll, AnimeTV

Weitere Meldungen zu Demon Slayer.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren